教女無方：蘇菲談理想

學習狗生活 拯救流浪狗

作為母親，在蘇菲不同階段提出的理想論，如何回應呢？

第一次聽蘇菲認真而堅定地說想成為一條狗，我直是笑得不能停下來，這想法玩味太重，我竟然沒有正經跟她分析什麼的，只覺太好笑了，甚至鼓勵她嘗試學習狗的生活，增添我生活中的樂子。如今想來，好像有些過分了，然而蘇菲不但沒有怪我沒正經當好母親，反而感謝我給她嘗試狗生活的空間。與其修正一個7歲小朋友的理想，我選擇讓她對「理想」這回事有正面的想法和感受。

蘇菲想拯救所有流浪狗，比起要成為一條真正的狗這想法更有實踐可能。於是，跟她訂立條件，她能自理及有能力照顧一條狗時，則可領養。就在蘇菲中一那年，家中就多了一名成員，我強調蘇菲才是她真正的主人，牠的生活規律都由蘇菲安排決定。我相信孩子的理想也許不切我們成年人的實際，但讓她透過理想實踐明白其中要付的代價，也是教育的一種。

當兼職可以買樓嗎？可以足夠以後的生活開支嗎？蘇菲會否變成啃老族？這些問題是聽到中一的蘇菲談理想時冒出來的。但我還是沒有說出來，畢竟對着一個十來歲興致勃勃地談將來理想生活的少年人，用成年人現實的冷水潑下去，我還是不忍心。細想她所描述的生活，不是許多人夢寐以求的嗎？不是許多人廢寢忘食、披星戴月地工作想換取的生活嗎？或許這樣想，她開始有了要掙錢才能維持她喜歡的興趣的想法也是種進步。

釋放空間讓孩子去試

初中的蘇菲不知看了什麼書，對德文生了興趣，學習了5年德文。因為沉迷日本動漫，蘇菲自習日文，竟也有些修為。愛上語言的她終於選定了語言學為她的大學主修學科。

孩子的理想偉大不偉大與將來成就不必掛鈎，也許父母要做的是釋放空間讓孩子去試，讓孩子知道自己的喜好強項，如魚得水，才能實踐理想。

文：蘇菲媽

作者簡介：中學副校長，女兒蘇菲中學畢業後負笈英國牛津大學。深切體會培育子女的迷惘，有意栽花花未必發，也非無心插柳柳能成蔭。如今借位分享蘇菲成長路，希望同思貼地教育。

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[Happy PaMa 教得樂 第453期]