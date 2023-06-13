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副刊
Happy PaMa 教得樂 第453期

Happy Pa Ma

國際親子台：父母的功課？

【明報專訊】孩子升上小學後，不少家長表示，最大的不適應，是面對孩子的功課。其實，這何嘗不是孩子的心聲。從幼稚園時，放學回家就玩，到升上小一，忽然要每天面對一堆功課，小朋友開始感到不小壓力，更何况是家長。升小學階段，是很多家庭的挑戰。以下三點有關「功課」的角度，供大家參考。

陪伴，為孩子帶來安全感

1. 教練與球員

教練與球員最大的分別是，教練不會在比賽中落場參與。面對孩子的功課，請不要落場替他改正，也不要不斷叫暫停，影響比賽節奏。我們可以在場邊陪伴孩子，但請不要邊滑手機邊陪伴；能一邊看書、報章或雜誌，一邊陪伴會更佳。陪伴，為孩子帶來安全感就足夠了。

我們需要自覺，在陪伴時是否為孩子帶來壓力。若每看到孩子寫錯一個字、計錯一條算式，就出手改正，那麼孩子在做每題、走每步時，也會變得患得患失。更重要是，小朋友會開始懷疑自己，是否有能力自行完成功課。

2. 親子關係比數學題重要

試想像當你幾經辛苦，覺得自己完成了一項艱難的挑戰，想為自己振臂一呼時，忽然有人告訴你：「這些都做得不對，要重做。」這是多麼令人沮喪的事。日復日下去，親子關係又如何變好。功課的作用，從來都不是要每個人都完美完成，而是藉以了解學生的理解及吸收程度。有錯的地方，就是讓教師知道孩子哪方面需要加強，以及孩子的進度。剛升小學的孩子，父母最多只需要看看他有否完成功課，僅此而已。父母是否稱職，跟孩子有沒有做對每份功課，是完全沒有關係的。

3. 真正的幫助

對孩子來說，真正有幫助的，是設定專屬位置、專屬時段，讓他不受騷擾地完成功課。常態，讓孩子容易進入安全與專注，這樣孩子能事半功倍地完成功課。千萬不要因為我們緊張孩子的課業，而本末倒置。過分的參與，讓孩子根本忽略了功課本是自己的責任，當大家都忘記應有角色，雙方就容易陷入緊張關係。

鼓勵孩子自行完成功課，指導孩子在哪裏可以尋找答案，協助查看是否已完成當日所需功課。然後，留點時間跟孩子聊聊天，說說故事，別再被小一功課迷思控制。孩子會感激這份不帶壓力的陪伴，因為他知道，我們也在努力學習，這也是父母的成長。

文：Hello Bonnie

作者簡介：修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第453期]

相關字詞﹕親子筆陣 國際親子台

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