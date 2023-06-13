親子筆陣．玩創校長：今天如何與孩子談「我的志願」

大家是否思考過孩子的未來職業與今天的教育之間的聯繫？假如你的孩子是10歲，那麼他大約在2033年開始進入社會工作，屆時的職業將會是什麼樣子？會不會像科幻電影中那樣，所有人都穿著白色緊身衣，乘坐飛行汽車代步？雖然我們無法預知未來，但世界經濟論壇在今年5月發表了最新的《未來就業報告》（Future of Jobs），雖然只分析了5年後的工作趨勢，但對父母和教育工作者來說，確實具有一定的反思意義。

先進技術 改變職業需求

報告指出，未來的技術、人口和社會經濟變化，將對全球勞動力產生重大影響。例如，AI等先進技術的應用將改變很多職業的需求，行政工作的需求將迅速減少，而創新科技和網絡安全方面的人才需求則上升。此外，綠色經濟領域對技能勞動力的需求也在不斷增加。

報告還強調重塑和提升技能的重要。未來不但增加對數碼科技的需求，也將更重視人本能力，如批判思維、解決問題和創造力。另一個未來重要趨勢是工作模式的變化，例如遠程工作和靈活就業，這將對職業技能和工作方式產生影響。

那麼，作為父母，我們該如何策劃今天孩子的教育去面對變化，幫助他們做好未來的職業規劃呢？今天與孩子談論「我的志願」，不妨參考以下幾點：

1. 鼓勵探索興趣：

鼓勵孩子嘗試不同活動，了解他們的興趣和所長。興趣是最好的老師，激發孩子的興趣將有助他們在未來找到適合自己的職業方向；

2. 教育孩子具備未來技能：

根據《未來就業報告》，培養孩子的數碼技能、批判思維、解決問題和創造力等技能，有助他們適應未來的工作市場；

3. 培養自主學習能力：

孩子懂得如何在面對新知識和技能時主動學習，這將使他們在未來職業生涯中具備不斷進修和適應變化的能力；

4. 談論工作價值觀：

思考每項職業如何為人類帶來改變，讓孩子理解工作不僅僅是為了掙錢，還要關注自己的熱情、成就感和對社會的貢獻；

5. 保持開放態度：

鼓勵孩子敢於嘗試，不要因為對某個職業的刻板印象而限制他們的選擇。同時，我們也要尊重孩子的選擇，支持他們追求自己的理想。

與孩子談論「我的志願」時，作為父母要知道，20年後你孩子的職業，很大機會是今天仍未出現的，我們需有耐心和開放未來的心態，鼓勵孩子探索自己的興趣和優勢，透過教育培養他們適應未來職業市場的技能。

文：朱子穎（德萃幼稚園部及小學部總校長）

作者簡介：一直致力實踐教育創新，當過浸信會天虹小學「白武士」5年，把它從殺校邊緣挽救回來，成為教育界佳話。

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[Happy PaMa 教得樂 第453期]