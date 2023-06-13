好去處：不一樣的父親節 與超級英雄巡遊 加入復仇者聯盟

文︰顏燕雯

迪士尼樂園除了是童話和夢幻的化身，也有不少正義又帥氣的角色等待着大家的熱烈喝彩聲！一眾Marvel超級英雄已由電影世界登陸香港迪士尼樂園的明日世界，號召大大小小的未來英雄加入復仇者聯盟！期間限定的「號召未來英雄：加入復仇者聯盟！」是個英雄式巡遊，多名Marvel超級英雄包括鐵甲奇俠、美國隊長、黑寡婦、雷神、蜘蛛俠、蟻俠、黃蜂女、驚奇隊長、黑豹、舒妮、奇異博士、王、星爵、嘉魔娜與樹人，都有機會出現其中，與大家近距離接觸。這個巡遊亦會邀請大小朋友參與，只要在入園後於指定時間到科技展會合處，領取英雄臂章，便可以在巡遊中成為他們的一分子，名額先到先得，是一個成為明日小英雄的難得機會呢！

與超級英雄們打過招呼後，大家可以繼續尋找各個圍繞超級英雄主題的遊戲和景點，例如到史達科技旗艦店及科技館禮品店，跟展出的1比1鐵甲奇俠與蟻俠模型打卡，又或者製作自己的神盾局特工證件。當然也少不了入手多款超級英雄模型、毛公仔，甚至試盡各款Marvel主題美食，與爸爸齊做super hero！

■INFO

「Marvel 超級英雄匯」體驗

日期：即日至6月22日

網址：www.hongkongdisneyland.com

[Happy PaMa 教得樂 第453期]