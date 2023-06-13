本周FOCUS．採訪手記：暖男爸爸 與子女談情說性

醜化性事 影響成長

其間，我們說到香港性教育，姚醫以「落後」來形容，「我們有的，只是『預防性交』教育，都是恐嚇式的，例如強調會染上性病、帶來意外懷孕等，把它營造成羞恥的事情」。但他認為，這些只屬於「性」的少數一面，還有更多空白地方，是港式性教育沒有教導學生、年輕人的，比如「性」是兩個相愛的人的一種表達方式，應該如何開始、怎樣尊重對方等，這些觀念都沒有傳達。

姚醫又謂，長期醜化性事，對孩子將來的成長，可以影響很大，「我做性治療師時，見到很多夫婦有性功能障礙，其實都並非緣於他們有創傷或被性侵犯的經歷，只是從小到大，一直被灌輸性行為是羞恥的，這些價值觀、意識形態，令他們產生強烈的焦慮，即使結婚後，也無法感受到性美好的一面」。看來，教育局真的是時候檢討和修訂在上世紀編訂的《學校性教育指引》了！

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第453期]