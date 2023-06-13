父親節專題：要跟互聯網鬥快談性 親子性教育 6、7歲開始最啱

文︰沈雅詩

姚志鵬（下稱姚醫）是一名外科專科醫生，太太是註冊社工，二人也同時是香港性教育、研究及治療專業協會（HKASERT）的認可性治療師。去年以夫妻檔開辦服務中心，提供的服務不限於性治療，還包括婚姻輔導、親子關係，家庭性教育亦是主打工作。「因為我們相信，在大多數情况下，父母都是最了解自己子女的人，亦比較清楚他們的成熟程度和過去經歷，所以在家庭、由父母開展性教育，最適合不過。」

父子／母女分開傾減焦慮

姚醫口說輕鬆，但現實卻難倒不少父母，「這個我也明白，的確在家庭講性教育，不論是父母或子女都會有些不安感，這亦是令父母不願去講的最大障礙」。他提議夫婦適當分工，各自與同性子女（即父子或母女）傾談，有助減低焦慮。「不過，當孩子進入中學，要討論某些話題，例如拍拖，又未必需要這樣區分。我都會跟女兒說說男生怎樣想，太太亦會向兒子剖析女生的心態。」

性教育應該在什麼年紀開展呢？姚醫參考文獻指出，在孩子6、7歲，還未懂得尷尬之前，開始接觸這個話題最理想，亦有助他們從小建立對父母的信任，當日後面對更加複雜的性議題時，亦願意帶回家分享。「那個年紀，最重要讓他們知道男女身體的分別，並建立保護自己及尊重別人的觀念。」

外遊共浴 學習身體結構

姚醫大方分享，當年會透過一家人共浴，教導小朋友性知識，「他們小時候，我們一家人外遊或浸溫泉，都會一起洗澡，我跟太太便趁機向小朋友講解兩性，以及成人和小孩的身體有什麼不同。雖然那些時間未必解釋得很詳細，但至少幫助他們理解異性的身體結構，也不會帶來恐懼」。但他強調，每個家庭狀况都不同，如果父母覺得不自在，毋須勉強共浴，可借助其他工具，例如繪本、布偶等，用輕鬆手法跟小朋友展開話題。

在這個年代，或許好些爸媽都不介意與幼童共浴，但就未必人人有勇氣響應專家的呼籲，直呼性器官的名稱。貼地的姚醫很體諒普羅家長的難處，「我個人認為，用孩子的語境代入並沒有問題，正如我小時候，也是稱呼陰莖做『細佬』、叫陰道做『妹妹』的，以一種唇齒相依的狀况去表達性器官跟我們的關係，幾傳神吖！」會否混淆名稱？他不太擔心，「之後生物堂都會教啦」！但有一點姚醫重申，用代號沒所謂，但生理知識不能含糊其辭，「例如女性的尿道和陰道是兩個部位來的，那就需要用兩個名稱去說明，否則女孩子不會明白，或帶來錯誤的信息」。

由新聞講到自身話題 解除戒心

一直以來，姚醫都以朋友方式跟一對子女相處，這個亦是他能輕易與子女談情說性的原因，「我平日很喜歡和兩個孩子一起行山，那段時間，大家會有很多話題，不一定是性議題，而是什麼都傾。做父母的，要多些了解時下年輕人的想法和興趣，才可以進入他們的世界」。不過，原來「傾偈」也大有學問，「我在家長講座也常跟爸媽說，不妨由遠講到近。例如就着剛發生的新聞、事件，先問孩子：『你點睇呀？』由於只是評論別人，他們會減少戒心，見到他們慢慢『卸甲』後，才拉近問：『你自己又會不會這樣做呢？』透過循序漸進的提問，才可聽到他們更多想法」。

正因為親子根基打得深，姚家上下從不忌諱「18禁」話題，「我會說笑問兒子：『你愛看歐美（AV）還是日本呢？』我不是想跟他討論情節，而是想向他傳達，其實爸爸已經假設或知道你看AV，即使有天我撞破你也不用擔心」。他續稱，從生理角度，踏入青春期後因荷爾蒙增長，子女對異性有興趣，甚至產生性幻想都很正常，「他們只不過在經歷我們年輕時所走過的路，我們為什麼要帶着奇怪的目光去看，甚至是覺得反感呢？」

如果孩子要「出櫃」……

但姚醫承認，新世代從電視、網絡、社交媒體接受到的資訊，確實比上一輩多，也促使他們看待兩性關係較從前開放。根據香港家庭計劃指導會（家計會）的「2021年青少年與性研究」（中學生調查），中一至中二生首次約會的平均年齡僅11歲，至於首次性交，女生平均年齡是15.1歲（合法性交年齡為16歲），男生更只得14.2歲。因此，他鼓勵家長要與時間競賽，不能再掩耳盜鈴，「不是我們避而不談，子女就不懂、不會去做，這是一種很陳舊的想法。相反，現在需要畫公仔畫出腸，什麼都攤開來說，否則，當朋輩都熱論『破處很正』、『你破咗未』，但父母還沒有跟子女去傾，他們就很容易被朋友『擄掠』去了」。

據姚醫所知，兩個子女暫時都未有拍拖，而對於中學生談戀愛這個課題，他個人持開放態度。「很難再用高壓的管教方式，說一定不行，往往只會帶來發脾氣、反叛、離家出走的後果。但我會向他們表達『爹哋媽咪擔心你，未夠成熟去拍拖，不懂得怎樣照顧人，或別人不懂得怎樣照顧你』。不過，說到底，若他們仍然要去經驗，作為爸爸，我會讓他們嘗試。」假如孩子「出櫃」呢？「我和太太都無懸念，不會批判，只是擔心他們將來的路要怎樣行，會否被接納，我們關注的是他們是否開心。」然而，姚醫相信，性傾向是流動的，孩子今天的選擇不一定是終局，父母可懷抱同行的心，陪伴子女一起走這段不平凡的經歷。

[Happy PaMa 教得樂 第453期]