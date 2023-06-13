明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

FEATURE

跟船長「學師」 歎水手美食 炎夏揚帆 寧靜海中慢享受

【明報專訊】夏日炎炎，最適合親親陽光和大海。若你想與三五知己出海chill一下，又不想人多多開船P，可選擇開帆船出海慢活，在水中央悠然自得，也不失為夏天的好節目。你可以在船長和水手協助下，了解到帆船的基本操作，更有機會嘗試升帆，一嘗乘風破浪的感覺。（註：本版部分圖片在停泊時拍攝，航行期間乘客須全程穿救生衣）

早上10:00，記者與de FantaSea船長何兆麟（Alan）相約在西貢新碼頭集合，準備乘帆船出海。可能很多人都和記者一樣，一提到坐船出海，只會聯想到熱鬧遊船河，或乘坐快艇到海中心暢玩各種水上活動，卻從來沒有想像過坐帆船是怎麼一回事。不一會，在碼頭上終於眺望到帆船的真身，de FantaSea的船身長28呎，的的骰骰，比Netflix電影《揚帆逐夢》（True Spirit）內女主角挑戰環繞地球時乘坐的帆船小一點。

戴防滑手套 試操作絞盤

大家可能會問，坐帆船和遊艇出海有什麼分別？英文yacht一詞，泛指設有船艙，可讓人休息、睡覺的船，多為休閒之用。遊艇、帆船一樣可叫yacht，Alan指它的小帆船「牌簿」上就列明屬於auxiliary powered yacht（輔助動力遊艇）；不過要稱得上為sailing boat，則必須要擁有船帆。Alan的小帆船有一支主桅杆，船上的主帆和頭帆用作推動船隻，舵則用來控制船的方向。富經驗的船長，只需一人便可人手操控整艘船。帆船和遊艇最大分別，除了在於船帆外，其次是遊艇多以柴油和發電機推動，帆船則以風為主動力。參與帆船體驗的乘客有機會充當助手，以團隊方式配合船長和水手，一同升起主帆和頭帆，船客與船員之間的互動較多。

採訪當天，Alan擔任船長，他的合伙人Carmen則任水手，由西貢新碼頭出發，目的地為浮潛及獨木舟熱門地威士忌灣，錨泊點會根據當日天氣而變動。參加帆船體驗的客人上船後，要先聽船長講解一些有關帆船操作及指令，之後船長和水手便會合作示範升帆。要打開這面巨大的主帆殊不簡單，先要戴上防滑航海手套，拉動繩子把帆升高後，便要把繩穩固在絞盤（winch）上，完成後再把繩繞到絞盤下面的「牛角」（十字形絞盤），以「0」字及「8」字方式打圈綁緊，令繩子毋須打結也牢牢繫於絞盤上。

學睇風向標 逆風升頭帆

升上主帆後便輪到頭帆，頭帆的兩條繩子可以在左右兩邊分別拉到近船尾位置，再穩固在絞盤上。這時大家需要感受風向，若風從左邊來，頭帆便要從右邊方向打開，如果順着風向那邊開，便會令船頭跟着轉向那一方，或致船隻不穩失控。若對風向不熟悉，可查看船頂的指針，箭嘴指示的便是風吹來的方向。相比巨大的主帆，開頭帆已算是簡單，乘客了解後可以參與升帆體驗，是難得一試的好機會。

帆是帆船的動力來源，即使船上另安裝了引擎，其行駛速度仍比遊艇以至其他船慢。船的速度以knot（節）為單位，即每小時海里數；快艇可達35 knot，而Alan這艘帆船最快只有約5 knot。實際舉例來說，同一段路程，用引擎推動的船要花15分鐘，這艘帆船或要用上1小時，更會因風勢大小影響抵達時間。

Carmen說，這也是帆船好玩的地方，乘客可感受另一種慢活體驗，悠閒地享受大海的寧靜。Carmen除了擔任水手，還是一名烹飪好手，更是fb專頁「港式定食」版主，經常跟網友分享烹飪心得。參加帆船體驗的客人，除了可免費享用簡單飲品，還可以一試她的手勢，她每次都會親身準備6款食物，採訪當天有串燒沙嗲牛肉、咖喱魚蛋、蜜糖雞翼及芒果布甸等，全是她的自家製作，邊食邊chill，非常寫意。帆船體驗約在下午4:30完結，如選擇海上日落體驗，則會於中午12時出發，並於日落後回程，讓大家在海上好好欣賞夕陽。

宜穿運動服 全程著救生衣

乘客事前要準備什麼？Alan建議上船以寬鬆、防曬或運動服飾為主，想參與水上活動的話可帶備泳衣、毛巾及沐浴用品，甲板上有淡水冲身設備，船上亦有廁所及房間供更換衣服。錨泊後，客人可借用浮條游泳到沙灘，也可額外付費（$240）租獨木舟。由於帆船有機會在航行中途傾側，或會使座位非常貼近水面；船客若不小心，也有被帆杆撞到而掉下水的風險，故無論任何情况下都要全程穿救生衣。

■日間帆船體驗遊

收費：$1480/位（平日2人成團，周末及公眾假期4人成團，每船最多5名乘客。第3位後每位照價減$200）；另設日落帆船體驗遊$1680/位（第3位後每位照價減$200）及親子體驗

網址：www.facebook.com/deFantaSea

文：顏燕雯

模特兒：Ceci Lam

編輯：朱建勳

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕好去處 遊艇 水上活動 水上運動 本地遊 帆船

上 / 下一篇新聞