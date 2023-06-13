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副刊

旅遊

「飛天掃帚」降落八斗子 基隆海洋世界賞綠氈

【明報專訊】位於台灣東北角地區的基隆，山與海之間幾乎沒有界線，超過九成的山坡面積與近30公里的海岸線，串連起曾經輝煌的國際航運港口和多個歷史悠久漁港小鎮。經過一番都市規劃和文化注入，今天的基隆，逐步由昔日憂鬱雨都轉化成充滿活力的陽光城市，除了熱門的正濱漁港、和平島之外，近年成為熱門旅遊景點的「八斗子」，同樣叫人眼前一亮。

開放式火車月台 坐擁壯闊海景

從台北市去八斗子，有公共巴士直達很方便，但更推薦乘火車前來，在瑞芳站轉乘深澳支線，車程約10分鐘的小火車先會穿越小山谷，然後「咻」一聲一片大海突然出現，八斗子就近在眼前！

車門一打開，即迎來一陣陣舒爽濕潤的海風，海水的味道讓人心情特別愉快。被形容為全台離海最近的八斗子車站，沒有閘門，也沒有站務員，開放式月台就如觀景台，讓乘客一下車就能看見廣闊壯麗的海岸風景。這裏也是展開八斗子之旅的最佳起步點，只要從車站對面的望海巷跨海景觀橋沿海漫步，便可到達這裏最人氣的兩大景點：潮境公園和潮境智能海洋館。

多條步道 登山俯瞰漁港忘憂

潮境公園是一座多功能的生態公園，結合了觀景、休憩、教育和生態保育等元素。公園內設有許多步道，非常適合散步和登山。沿海岸走，可欣賞遼闊港灣和生態奇岩；往山上爬，可在望幽谷（又稱忘憂谷）和101高地俯瞰八斗子漁港和基隆嶼。

公園盡頭是一片寬廣的草坪，坐擁270度無敵海景，有不少遊人選在草地上野餐，孩子們就喜歡在這裏放風箏、溜滑梯；有些則選擇靜靜坐着，聽浪看海。然而，最受歡迎的還是由法國藝術家創作的《飛天掃帚》藝術裝置，15支超夢幻的巨型掃帚以綠草碧海作背景，吸引無數遊客特地前來拍照打卡。

如對海洋生態感興趣，就不要錯過潮境公園旁的長潭里漁港海洋保育區。每年4至10月是海草季節，其中5至7月的海草最為茂盛。當潮退時，覆蓋着海草的岩層浮現水面，整個海岸猶如披上一片巨大的綠色地氈。若能在退潮前走到岩岸上，便能近距離觀察潮間帶豐富多樣的海草生態。除了一般寄居蟹、海蟑螂和魚類外，一些以藻類為食的海洋生物如海膽、螃蟹、螺類和海兔等也會出現呢。

互動海洋館 4K直播水底實况

想進一步認識海洋世界，來八斗子另一亮點潮境智能海洋館（i OCEAN）就對了。海洋館是海洋科技博物館的分館，分為A至D四大區，每區以4K投影、AR互動、VR遊戲等科技與300多種海洋生物結合帶來不同主題的感觀體驗。

如以展示海洋生物和AR互動為主的Ａ區，一進門的4K虛擬海底世界投影結合保育區水底攝影機直播實况已教人印象深刻；還有7米高、直達天花的大型水族缸，抬頭可看到鯊魚、魟魚在頭上游過。這裏還有小朋友至愛的創意水族箱彩繪區和VR遊戲區，孩子不僅能創作自己的海洋生物，還能在虛擬遊戲中化身拯救海洋的英雄。

■潮境公園

網址：www.nmmst.gov.tw

■潮境智能海洋館

收費：成人300新台幣（約77港元）、學生250新台幣（約64港元）、未滿6歲免費；B區VR互動遊戲額外付費

網址：iocean.nmmst.gov.tw

註：逢周一休息

●歎人氣燒肉 石花凍消暑

玩了大半天，是時候醫肚。在海洋館出口就有一間擁有絕美海景的日本連鎖烤肉店「燒肉 Smile」，能以非常實惠的價錢品嘗到正宗日本A5和牛！這裏有供應多款「個人燒肉套餐」，最矜貴的極上A5和牛套餐也不用1000新台幣（約255港元）；一份有齊牛小排、松阪豬、烏身雞、海鮮等的招牌Smile盛合套餐，也不過是650新台幣（約166港元）。套餐還包括沙律、飲品、沙冰放題自助吧，CP值超高。

想吃地道特產，推薦位於潮境公園入口的「潮境蕭媽媽冬瓜石花凍」點一杯自家製的基隆名物「石花凍」。石花凍口感像果凍，由曬乾的石花菜提煉而來，是一種在基隆至外澳一帶沿海出產的野生藻類。冰涼微甜的冬瓜檸檬石花凍（40新台幣，約10港元，圖1上），消暑清爽，還可加一碗時令的小卷海鮮米粉（120新台幣，約31港元，圖1下），坐在海景第一排，邊吹海風邊吃鮮到不行的基隆海產小吃，的確特別滋味。

■燒肉Smile基隆潮境公園店

網址：www.yakiniku-smile.com.tw

註：可網上訂位，設加一

■潮境蕭媽媽冬瓜石花凍

網址：stall-installation-service-66.business.site

●台灣旅遊錦囊

證件要求：符合資格香港居民，可網上申請電子入出境許可證

bit.ly/3YTBkef

機票：7月份長榮航空香港往返台北機票連稅1946港元起

查詢：www.evaair.com

交通：由台北前往八斗子，可在市政府轉運站搭乘大都會客運2088或首都客運1579至海科館/八斗子站下車，也可在台北火車站搭乘火車，經瑞芳站轉乘深澳支線至八斗子站。海科館免費接駁車每小時1班，經潮境公園、望幽谷、潮境智能海洋館等多個景點，詳情可參閱iocean.nmmst.gov.tw/traffic/7

文：司徒鳳恩

編輯：王翠麗

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電郵：feature@mingpao.com

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