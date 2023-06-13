猛人聯手炮製精緻粵菜 超班獅頭鵝「碌」入街坊商場

記者對天馬苑既熟悉又陌生，每次乘搭巴士途經龍翔道時，聽到下車提示：「下一站天馬苑」，對於天馬苑的認識，就僅止於這個下車提示。若非搵食，相信未必會到訪這個居屋屋苑商場。「文苑飯莊」位於天馬苑商場2樓，其玻璃屋設計加上木牌匾招牌，有種古樸茶莊感覺，與同層的老人院、茶餐廳相比，特別搶鏡。

餐廳以獅子山下為主題，牆身掛上九龍城的舊照片，天花掛着恍如黃大仙祠香塔的竹吊燈，還有刻上客似雲來的牌匾、藤藝屏風、木椅子等營造古色古香的裝潢，展現優雅大方氣派。

開業不久已吸引了一班識食之人不嫌隔涉前來，全因店內班底猛將如雲，主廚林熙偉曾獲環球廚神世界菁英賽香港區銀獎，亦曾於馬會滿貫廳、香港萬麗海景酒店、富嘉閣等工作；點心師傅蘇新旭曾在The Chinese Library工作；燒味師傅馬日明則曾於港島廳、唐人館和瑞吉酒店等工作；而營運總監潘健偉（CK）亦曾在富臨飯店阿一鮑魚擔任項目經理6年，在飲食界中名氣響噹噹。

整個班底即使在五星級酒店也會成為焦點，放在街坊商場會否大材小用？「就是希望讓客人知道小區也能找到舒適的地方，品嘗精緻優質的粵菜，而我們的目標是奪得米芝蓮星。」CK直接地說。店中菜式確以精緻為賣點，有傳統手工菜式，亦有矜貴的鮑魚，不過為了貫徹獅子山精神，CK未來計劃推出家常菜廚師發辦，「餐廳鄰近樂富、九龍城街市，大廚可以每天早上選購最新鮮的食材，再烹調焗魚腸、蒸肉餅、番茄魚湯等家常菜式，讓客人可以嘗到家的味道」。

懷舊豬膶燒賣 甘香鮮嫩

餐廳午市主打點心及燒味，點心不走花巧路線，以傳統款式為主，部分更是買少見少的懷舊點心，對擁有26年製作點心經驗的蘇新旭而言，可謂駕輕就熟。懷舊豬膶燒賣便盡顯其功力，又大又厚的豬膶香軟腍滑，還帶着淡淡酒香，原來他先將新鮮豬膶切件後以薑汁、25年花雕王辟走膻味，為免豬膶過火變硬，特意將燒賣肉先蒸至半熟，鋪上豬膶後再蒸，生熟度剛剛好，甘香鮮嫩，連碟底的湯汁亦鮮味十足，絕對是豬膶的精華所在。

鮮製燶邊叉燒 焦香夾雜油香

餐廳自設太空爐，燒味全部每日新鮮燒製，而蜜汁叉燒皇每日都會燒兩轉，午市及晚市各一轉，端上枱時還微暖，難怪餐廳超過一半客人也會點這道菜。馬日明用上稱為第一刀的脢頭，其肉質非常腍軟，脂肪分佈均勻，既爽口又帶點煙韌，並以五香粉、自家調味的叉燒醬、玫瑰露等醃足1小時，燒香後塗上蜜汁再回爐燒20分鐘。他刻意將帶燶邊叉燒切成厚件，香軟入味，帶點肥膏的爽口，焦香中夾雜着油香與肉味，叫人忍不住一件接一件放入口。

爽彈醉鮑魚 金賞大吟釀添酒香

餐廳選料卻別出心裁，如清酒南非鮑魚，用上8頭南非新鮮鮑魚，略蒸5分鐘後，放入混合了味醂、鰹魚粉、大吟釀等醬汁浸1晚，上枱時再直接噴上大吟釀，酒香味十足。馬日明特別選用京姬匠大吟釀，其連續3年獲The Fine Sake Award Japan金賞，採用兵庫縣產山田錦釀製而成，口感清爽，米香十足，不會蓋過鮑魚本身的鮮味。鮑魚口感爽彈帶點嚼勁，鹹甜味與酒香互相平衡，是一道清爽開胃的前菜。

前菜用上清酒，瀘州甘香豉酒碌鵝則以瀘州老窖二曲酒入饌，其酒味較香較甜，與遠年陳皮、花椒、八角、香葉、頭抽等將獅頭鵝醃2小時，獅頭鵝放鑊中先碌較厚肉的胸，再碌背部，然後蓋上蓋焗至入味，吸滿醬汁的鵝肉，夾起時看到有層厚厚的脂肪，以為會較膩口，入口卻爽滑帶甜味，細嫩的鵝肉吸滿醬汁，味道還滲透到骨頭中。另外，餐廳還蒐羅了一系列比較偏門但性價比高的葡萄酒，希望為客人帶來較全面的餐飲體驗。

■文苑飯莊

地址：黃大仙竹園道55號天馬苑商場2樓S02號舖

查詢：3188 9095

註：設加一，逢周三休息

文：古月淇

編輯：梁小玲

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