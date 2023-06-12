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健康

實心實意：打HPV疫苗 也須定期檢測

【明報專訊】都市女性生活繁忙，為工作、為家庭，往往忽略照顧自己身體，癌症偷偷來襲也可能全然不知。女士們對乳癌及子宮頸癌並不陌生，新增個案合共佔整體女性常見癌症約三成。定期篩查，及早診斷和治療，可降低癌症威脅與死亡風險。

2020年乳癌及子宮頸癌新增個案分別為4956及556宗。這兩類癌症都可透過篩查及早發現，及早治療以減低死亡威脅。惟衛生署在最新2020年人口健康調查報告指出，接受過乳癌篩查或子宮頸篩查的適齡婦女，分別只有41.6%及52.1%，意味着檢查的普及程度仍有增加的空間。

乳癌篩查「風險為本」

癌症預防及普查專家工作小組（專家小組）於2021年修訂乳癌篩查建議，採用「風險為本」方式為一般風險婦女做乳癌篩查。何謂風險為本？香港大學公共衛生學院分析了本地數據，並制訂本港華裔女性「乳癌風險評估工具」，44至69歲一般風險女性，考慮每2年接受1次乳房X光造影篩查。專家小組亦按初經年齡、第一次生產年齡、直系親屬（母親、姊妹或女兒）乳癌病史、良性乳腺疾病歷史、體重指標及體能活動量等，評估罹患乳癌風險。

中度風險的女性，包括直系親屬有1名女性在50歲或之前確診乳癌，或2名直系親屬曾在50歲之後確診乳癌，應每2年接受1次乳房X光造影篩查。至於高風險婦女，包括帶有與乳癌相關基因突變（BRCA1或BRCA2），或家族有嚴重乳癌或卵巢癌病史，應詢問醫生意見，並每年接受1次乳房X光造影篩查。

疫苗不能除已感染HPV病毒

至於要預防子宮頸癌，定期接受子宮頸篩查是有效方法，因為能夠及早發現子宮頸病變。近年子宮頸篩查亦有新建議，除了子宮頸細胞檢測（即柏氏抹片）外，亦加入人類乳頭瘤病毒（HPV DNA）檢測，女性接受檢測時，會從子宮頸採集細胞樣本，分別接受子宮頸細胞檢測和HPV病毒基因測試。

雖然子宮頸癌疫苗可有效預防子宮頸癌，但疫苗不能覆蓋所有引致子宮頸癌的HPV病毒，也不能清除已感染的HPV病毒。因此即使曾注射疫苗，仍要定期接受柏氏抹片檢查。專家小組建議所有25至64歲有性經驗婦女，都應該接受子宮頸篩查。

25至29歲女性，連續2年接受柏氏抹片檢查，若檢查結果正常，以後每3年接受1次子宮頸癌篩查。

30至64歲女性：若連續2年柏氏抹片檢查結果正常，可每3年接受1次篩查，或每5年接受1次HPV檢測，或每5年接受1次合併子宮頸細胞及HPV檢測。

65歲或以上女性，過去10年常規篩查結果正常，可停止接受子宮頸細胞篩查。如從未接受過子宮頸篩查，應盡快接受篩查。

基督教靈實協會將在6月21日開始增設婦女健康篩查服務，為女士提供教育、檢查及健康管理服務。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：陳芷欣（基督教靈實協會基層健康服務營運總經理、註冊護士）

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