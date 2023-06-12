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副刊

健康

知多啲：年少勿縱慾 保持充足睡眠

【明報專訊】針對臨牀上較常見的胃熱和腎陰虛證，在日常防治養生方面宜減少進食辛辣、煎炸、炒爆等刺激食物，以及肥膩、多油、過甜的食物，注意戒煙，以防脾胃積熱；可多吃五穀類、蔬菜、清潤的水果如梨、蘋果等；多飲清水以保持二便通暢。作息方面需注意保持充足睡眠，長時間熬夜缺睡可導致陰津虧損，繼而造成陰虛火旺，虛火上炎。

正確刷牙 按摩牙齦

年長者要確保有良好睡眠質素，如長期受失眠困擾者應積極醫治。年少者要注意切勿縱慾，具體是指性生活需要有節制，以免損耗腎精。堅持正確刷牙維持口腔衛生，在刷牙時養成按摩牙齦的習慣，以及每天做叩齒運動，有助促進牙齦血液循環，改善牙齦健康。對於無法保留的患牙，則建議拔除。

中老年人，尤其是體質屬陰虛者，平時易見口乾，吃熱氣食物容易喉嚨痛、生痱滋口瘡的人，有時會出現牙肉腫脹疼痛，以及牙肉輕微流血的情况，原因多屬於虛火上炎，治療宜養陰清熱。此類人士可飲用生地石斛麥冬瘦肉湯，有助滋陰降火。

■生地石斛麥冬瘦肉湯

材料：生地黃20克、淮山30克、石斛12克、麥冬15克、百合12克、陳皮6克、瘦肉適量

製法：將瘦肉切開、洗淨、汆水；其餘材料洗淨。所有材料放入鍋中加水，先用大火煮沸，再轉小火煮2小時，調味後即可飲用

功效：滋陰降火

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