明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

健康

戒煙酒刺激食物 清胃補腎對抗牙周病

【明報專訊】流牙血、牙肉萎縮、牙齒鬆動是牙周病的常見病徵。牙周病不止是口腔的疾患，更是一種全身疾病，與免疫失調、內分泌紊亂等都有關係。

中醫認為臟腑失調，如脾胃濕熱、腎陰虧損、氣血不足，可導致齒齦損傷或失養。通過中藥調整臟腑機能，配合養生調攝，使氣血充足、陰陽調和，有助固齒及改善牙齦健康。

牙周病屬於中醫「牙宣」的範疇，清代《醫宗金鑑》記載「牙宣初起腫牙齦，日漸腐頹久露根」，最後可導致牙齦腐臭，齒根動搖，牙齒鬆脫，病情可由一顆牙齒逐步蔓延至整口牙齒，與現在慢性牙周病的臨牀症狀相符。撇除口腔衛生欠佳的因素，中醫認為牙周病病機與脾胃濕熱、腎陰虧損、氣血不足都有關係。臨牀上若牙周病患者屢經牙科治療（如洗牙、牙周手術等）不效，或患者即使已經非常注意口腔衛生，但仍無法擺脫牙周病症狀者，可嘗試從調整臟腑、氣血機能的方向出發，糾正身體失調，從而改善牙齦健康。

脾胃濕熱致牙肉紅腫出血

《明醫雜著》認為若嗜食肥甘厚味，或飲酒，或愛吃辛辣刺激之品，可引致脾胃積熱，其熱可沿手陽明大腸經與足陽明胃經之循行而上蒸齒齦，以致齦傷絡損，容易發生炎症。這種由於脾胃濕熱而引致的牙周病，臨牀常見表現包括牙肉紅腫、牙齦無故出血、牙周袋深而容易積膿，其他症狀還包括口乾、口黏口甜、口臭、經常有飢餓感覺、大便乾硬、尿黃、舌苔黃而厚膩等。針對脾胃濕熱的失調，在治療方面可用清胃瀉火、祛濕清熱的方法，常用方藥如清胃散、黃連、生地黃、知母等。若因胃火熾盛日久而引起胃熱陰虛，以煩熱、口乾舌燥、大便乾結、舌紅而苔黃質乾為主要表現者，可選用玉女煎、石膏、麥冬等清胃滋陰。

中醫理論認為「齒為骨之餘」，牙齒健康與腎臟的狀態息息相關，《黃帝內經》認為少壯腎氣充盈則齒更髮長，年老腎衰則髮墮齒槁。在《仁齋直指方．齒論》中提到：「腎衰則齒豁，精盛則齒堅，虛熱則齒動。」腎陰虧虛，既可導致腎水不榮於齒，亦可引致陰虛火旺，虛火上炎，出現牙齦腫痛、萎縮，牙齒逐漸鬆脫。

中老年患者 常見腎陰虛

證屬腎陰虛的牙宣臨牀上比較常見，多發生在中老年人身上，這是由於中醫認為人過中年則陰津會逐漸虧虛之故。此外，經常熬夜睡眠不足、縱情色慾者，亦容易出現腎陰虧損、虛火上炎的失調。患者常見症狀包括牙肉微紅腫、牙肉萎縮嚴重、牙根外露、牙齒鬆動、牙齦經常滲血。腎陰虛者流牙血的情况往往在晚間加重，患者甚至可因為在睡覺時牙齦大量滲血而弄污枕頭。除此之外，患者亦可見頭暈目眩、耳鳴、腰痠、手足心熱、口乾、多夢、盜汗、容易牙肉腫、易生痱滋、舌紅質乾等。

這類患者在治療方面需要補腎滋陰，兼清虛火，常用方藥如知柏地黃丸，當中熟地黃、山茱萸、山藥有滋補作用，配伍澤瀉、茯苓、牡丹皮、知母、黃柏清瀉虛火。

臨牀常用中藥還包括龜板、鱉甲、枸杞子、石斛、玄參等，若流牙血嚴重時還可配伍涼血止血藥如白茅根、藕節等。患者也可配合針灸治療調整體質，常用穴位包括三陰交穴、太溪穴、行間穴、合谷穴等。

久病體弱，氣血不足，也是其中一個導致牙宣的原因。患者多數都是長期病患者，甚或起居生活已不能自理者，面色蒼白無華、神疲體倦、咀嚼乏力，局部可見牙肉淡白不榮，出血一般不多，牙縫間偶有小量膿血滲出，牙齦因失養而萎縮，牙齒鬆動而自然脫落。這種由於氣血虧虛、正氣不足的牙周病在治療方面宜補益氣血，使牙齒和牙齦恢復濡養，常用方藥如八珍湯、黨參、熟地黃、當歸、白芍等。

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：朱建勳

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕牙宣 臟腑失調 醫食因緣 牙周病 中醫

上 / 下一篇新聞