戒煙酒刺激食物 清胃補腎對抗牙周病

中醫認為臟腑失調，如脾胃濕熱、腎陰虧損、氣血不足，可導致齒齦損傷或失養。通過中藥調整臟腑機能，配合養生調攝，使氣血充足、陰陽調和，有助固齒及改善牙齦健康。

牙周病屬於中醫「牙宣」的範疇，清代《醫宗金鑑》記載「牙宣初起腫牙齦，日漸腐頹久露根」，最後可導致牙齦腐臭，齒根動搖，牙齒鬆脫，病情可由一顆牙齒逐步蔓延至整口牙齒，與現在慢性牙周病的臨牀症狀相符。撇除口腔衛生欠佳的因素，中醫認為牙周病病機與脾胃濕熱、腎陰虧損、氣血不足都有關係。臨牀上若牙周病患者屢經牙科治療（如洗牙、牙周手術等）不效，或患者即使已經非常注意口腔衛生，但仍無法擺脫牙周病症狀者，可嘗試從調整臟腑、氣血機能的方向出發，糾正身體失調，從而改善牙齦健康。

脾胃濕熱致牙肉紅腫出血

《明醫雜著》認為若嗜食肥甘厚味，或飲酒，或愛吃辛辣刺激之品，可引致脾胃積熱，其熱可沿手陽明大腸經與足陽明胃經之循行而上蒸齒齦，以致齦傷絡損，容易發生炎症。這種由於脾胃濕熱而引致的牙周病，臨牀常見表現包括牙肉紅腫、牙齦無故出血、牙周袋深而容易積膿，其他症狀還包括口乾、口黏口甜、口臭、經常有飢餓感覺、大便乾硬、尿黃、舌苔黃而厚膩等。針對脾胃濕熱的失調，在治療方面可用清胃瀉火、祛濕清熱的方法，常用方藥如清胃散、黃連、生地黃、知母等。若因胃火熾盛日久而引起胃熱陰虛，以煩熱、口乾舌燥、大便乾結、舌紅而苔黃質乾為主要表現者，可選用玉女煎、石膏、麥冬等清胃滋陰。

中醫理論認為「齒為骨之餘」，牙齒健康與腎臟的狀態息息相關，《黃帝內經》認為少壯腎氣充盈則齒更髮長，年老腎衰則髮墮齒槁。在《仁齋直指方．齒論》中提到：「腎衰則齒豁，精盛則齒堅，虛熱則齒動。」腎陰虧虛，既可導致腎水不榮於齒，亦可引致陰虛火旺，虛火上炎，出現牙齦腫痛、萎縮，牙齒逐漸鬆脫。

中老年患者 常見腎陰虛

證屬腎陰虛的牙宣臨牀上比較常見，多發生在中老年人身上，這是由於中醫認為人過中年則陰津會逐漸虧虛之故。此外，經常熬夜睡眠不足、縱情色慾者，亦容易出現腎陰虧損、虛火上炎的失調。患者常見症狀包括牙肉微紅腫、牙肉萎縮嚴重、牙根外露、牙齒鬆動、牙齦經常滲血。腎陰虛者流牙血的情况往往在晚間加重，患者甚至可因為在睡覺時牙齦大量滲血而弄污枕頭。除此之外，患者亦可見頭暈目眩、耳鳴、腰痠、手足心熱、口乾、多夢、盜汗、容易牙肉腫、易生痱滋、舌紅質乾等。

這類患者在治療方面需要補腎滋陰，兼清虛火，常用方藥如知柏地黃丸，當中熟地黃、山茱萸、山藥有滋補作用，配伍澤瀉、茯苓、牡丹皮、知母、黃柏清瀉虛火。

臨牀常用中藥還包括龜板、鱉甲、枸杞子、石斛、玄參等，若流牙血嚴重時還可配伍涼血止血藥如白茅根、藕節等。患者也可配合針灸治療調整體質，常用穴位包括三陰交穴、太溪穴、行間穴、合谷穴等。

久病體弱，氣血不足，也是其中一個導致牙宣的原因。患者多數都是長期病患者，甚或起居生活已不能自理者，面色蒼白無華、神疲體倦、咀嚼乏力，局部可見牙肉淡白不榮，出血一般不多，牙縫間偶有小量膿血滲出，牙齦因失養而萎縮，牙齒鬆動而自然脫落。這種由於氣血虧虛、正氣不足的牙周病在治療方面宜補益氣血，使牙齒和牙齦恢復濡養，常用方藥如八珍湯、黨參、熟地黃、當歸、白芍等。

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：朱建勳

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