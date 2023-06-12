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健康

澤星寄語：推己及人

【明報專訊】每有疫症肆虐，醫學界建議的防疫措施，難免會對日常生活造成不便，有時因此而招來批評。即使我們未必認同那些批評，但仍是值得參考的。那些意見之所以出現，可能反映了我們的解說不夠清晰，或者沒有充分回應公眾人士關心的某些事項。如能設身處地從對方的立場思考，應能改進我們說明的內容和技巧，提升溝通的效率。所以我們經常教導學生要有同理心，要多從病人的角度思考，不要因專業知識和經驗削弱了待人接物應有的態度。

家父半年來病情反覆，多次進出醫院，令我再度思考同理心的問題。家父年逾九十，身體逐漸衰弱，理智告訴我，這是無可避免的人之常情；但做兒子的，總是十分擔心，憂慮和徬徨的感覺揮之不去。身為醫生，我也不斷地問自己，有沒有讓爸爸及時接受治療？應該讓同事給爸爸治病，抑或自己也應該參與一下？如果沒有參與，只覺得隔了一層，未能即時掌握爸爸的情况；但參與的話，又不想被誤會對同事不信任。經過反覆思量，我最後決定讓同事全權照料爸爸。感謝同事的悉心治療，家父的情况已好轉，可是他年紀實在不小了，即使病情有所改善，始終難復舊觀。

當家父可以準備出院，應該讓他在家休養，或送他到護老院，又是另一個左右為難的抉擇。在做決定之前，我曾盡力了解過本港目前的護老服務，喜見多方面均有進步。同時，自己也深深體會到照顧患有慢性疾病的長者是多麼「頻撲」和勞心勞力，而這是我從醫多年也沒有感受過的獨特體驗。經此一役，我打從心底裏佩服需要長期照顧長者或病人的家屬，他們的毅力和忍耐，都源於對親人的愛護和關懷，令人肅然起敬。

一句親切問候 一個簡單有效建議

這半年來的切身體驗，讓我更深刻地明白醫護人員具備同理心是多麼的重要。所謂「家家有本難念的經」，每個家庭所面對的困難都不一樣。醫護人員不必刨根問底探人隱私，但必須緊記病人和家屬都處身逆境之中，很需要支持和鼓勵。有時只需一句親切的問候，或真誠的祝福，或簡單有效的建議，已可給病人和家屬莫大的力量，繼續堅持下去。

雖說親身領略過，感受會特別深刻，但人生匆匆數十年，不可能把所有事情都經歷一遍。仔細觀察、認真思考、用心體會，是培養同理心的重要步驟。所以我們很注重安排學生實習，不僅是為了讓他們熟習技巧、汲取經驗，更是為了讓他們直接面對病人，從而培養敏銳的觀察力、良好的溝通技巧和推己及人的同理心。歸根究柢，醫學的服務對象是人，我們必須尊重病人和家屬的權利和尊嚴，理解他們的處境、感受和面對的挑戰，才可以建立互信，更好地為他們服務。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：劉澤星（港大醫學院院長）

[健康]

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