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健康

失眠、麻木、閃回逾1個月 睇血腥片段 誘創傷後壓力症

【明報專訊】鑽石山商場殺人案、元朗電鋸謀殺案、馬鞍山流浪狗被輾，以至韓國梨泰院人踩人慘劇等新聞，在網絡上瘋傳相關影片和圖像，還有繪影繪聲的帖文，有市民看罷這些血腥恐怖畫面後情緒不安。

雖然香港暫時沒有正式數據，但外國早有研究指出，媒體及網絡平台傳播大型災難事件，對大眾的心理帶來影響，可引起急性壓力症（ASD）；若不及時處理，更可導致創傷後壓力症（PTSD）。

傳統新聞媒體講求專業操守，過分血腥暴力的畫面會經處理後才刊出。但由網民拍攝的相片、直播影片，或閉路電視的片段等，因未經編輯處理，畫面較「震撼」，亦很容易被肆意瘋傳。精神科專科醫生張漢奇呼籲，「當（看了影片後）情緒不安，感覺影響到日常生活，就需要盡快見專業人士接受評估治療」。臨牀心理學家盛綺婷亦提醒：「若大家發現自己或身邊親友有這些情况，愈早求醫，治癒機會就會愈大。」

不自控恐慌 迴避不看新聞

張漢奇指出，一般人看到暴力血腥新聞不會有太大的負面影響，但膽小一族就要多加注意，「因為人有自我保護機制，當見到有人受傷害就聯想到自己受傷害，膽小的人較大可能受環境影響，產生可怕的想法；不過這些都不列為情緒問題，只是一種心理狀態，不算大問題」。

然而，若看罷這些血腥殘暴的片段後，持續感到不安，不能自控地恐慌，狀况發生在1個月內，一般會視為急性壓力症（acute stress disorder，簡稱ASD），常見徵狀包括失眠、情感麻木，甚至有點慌失失，就是「從後面拍他，會成個人彈起」；迴避不想看新聞，即使不再出現令人驚恐的畫面；亦可能常常發夢回想起事發畫面，長遠對生活和工作都構成影響。

當ASD徵狀影響到生活，張漢奇說就需要接受專業人士評估及治療，不一定是藥物治療，可以從心理治療出發。但如果患者感到難以集中精神，醫生或視乎情况，處方低劑量安眠藥或鎮定劑短期服用，讓他們容易度過這段恐慌日子。

媒體網絡引發PTSD不足4%

不好好處理急性壓力症，會否惡化至創傷後壓力症（post-traumatic stress disorder，簡稱PTSD）？盛綺婷解釋：「根據專業指引，當一個人直接或間接經歷重大創傷事件後，可能會出現『閃回』（flashback），腦海再次出現創傷情景及回憶；或逃避、麻木、過度警覺，以及產生與創傷事件相關的負面認知及情緒等徵狀。若以上徵狀及情緒持續逾1個月，並影響到日常生活，就可能納入PTSD範疇。」

盛綺婷指出，媒體及網絡傳播災難事件，或會為大眾帶來負面情緒，但根據外國研究指出，由媒體及網絡傳播而引發的PTSD不足4%。「人類的心理機制上有一個自然的痊癒能力，在一定程度上能面對外來壓力所帶來的傷痛，以及災難事件所帶來的不安。普羅大眾在閱讀近期商場謀殺案、演唱會舞台意外、工業意外、肢解案等，普遍會感不安；但重複出現的片段、繪影繪聲的描述，可能會令某些人感到親歷其境，情緒因而受困擾。」

1周後情緒未改善 快尋專業協助

個人的精神和心理素質，還有背後的情緒支援，都會影響PTSD的風險。張漢奇解釋：「性格比較畏首畏尾，或者不能承受壓力的人，看到災難事件出現，或會比較容易受困擾；但如果他們有適當渠道宣泄，例如主動找朋友討論和傾訴，排解心理上的恐慌，亦有助減低情緒困擾。」正所謂病向淺中醫，盛綺婷認為，如果發覺自己在面對災難事件時，情緒較平常不穩，不妨先觀察1周，看看問題有無日漸消減，其間不妨向身邊信任的親友傾訴。如果1周後情緒未見改善，最好尋求專業人士幫助。

出現解離狀態 發呆眼神空洞

萬一患上PTSD，患者可能出現「解離」的情况──忽然會覺得身邊事情或環境變得不真實──嚴重會影響日常生活。盛綺婷說：「患者有時會進入了一個發呆、眼神空洞的境界。」另一方面，患者可能會對一些固有信念有根本的動搖和改變，對很多事情產生負面觀感及不信任，這時候需要盡快尋求專業人士，及早治療。

要減低由外界資訊誘發的ASD或PTSD風險，首先要由自己做起。「當看到這些報道而感到不安，要懂得暫時抽身而退，不宜再多看；如果自知意志薄弱，不妨叫身邊的朋友幫忙提醒自己停止閱覽。」盛綺婷提到，與此同時，千萬不要因為自己沉迷看這些資訊而自責；另外，保持正常的生活作息，做一些紓緩心情的活動，也有助排解不安的情緒。

文：張家蕙

編輯：梁小玲

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