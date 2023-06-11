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2023年6月11日星期日
星期日生活
自殺未遂，竟成思覺失調妹妹的重生契機
暗啞的氣場
周日話題：少數族裔難以撼動的高牆
什麼人訪問什麼人：平凡人蔡玉玲的不平凡軌迹
周日話題：鬱悶都會的殺人
平安祭：萬重山
無名周記：消失的家園
開門讀書：蘇聯的廁所
圖文城市：現實，係要一隻鴨？
LONG D：（三十六）野玫瑰
同場加映：不確定的主題：村上春樹新作《城市及其不確定的牆》
放心寫作：你想活出怎樣的人生？
#42 讀者來信：為孩子寫故事
阿貓阿狗：#192 桑拿
movie chic, movie style：《飛躍蜘蛛宇宙》：Z世代文化新潮
論語‧電影：林森導演的最後一部長片？——論窄路中的電影創作
家明雜感：《譯戰同盟》：美軍來了我帶路
影片簡評
單元連載：香港書53
星期日文學‧回首：再讀林文月《寫我的書》
{理解妄想幻覺達人}陳友凱 精神病治療路長 醫生靠死纏爛打 恐懼無用 溝通可救命
盤中食事：國族主義產物：Pad Thai與政變
路邊考現：小販車還能捱多久？ 回味街角栗子香
ways of seeing：18禁個展談情慾自主 搶眼動物畫 尊重地好性
街知巷聞：亞媽笏村 深山客家村 尋失落神像
未來城市：家長都讚SEN工作做得好 弱勢學校被殺難甘心
#42 讀者來信：為孩子寫故事
【明報專訊】上一期，我們邀請你想念着家中的孩子，並為他／她創作一個故事。然後，我們收到了一位中學生寄來的故事，故事從一個灰色的世界開始。節錄如下：
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自殺未遂，竟成思覺失調妹妹的重生契機
暗啞的氣場
周日話題：少數族裔難以撼動的高牆
什麼人訪問什麼人：平凡人蔡玉玲的不平凡軌迹
周日話題：鬱悶都會的殺人
平安祭：萬重山
無名周記：消失的家園
開門讀書：蘇聯的廁所
圖文城市：現實，係要一隻鴨？
LONG D：（三十六）野玫瑰
同場加映：不確定的主題：村上春樹新作《城市及其不確定的牆》
放心寫作：你想活出怎樣的人生？
#42 讀者來信：為孩子寫故事
阿貓阿狗：#192 桑拿
movie chic, movie style：《飛躍蜘蛛宇宙》：Z世代文化新潮
論語‧電影：林森導演的最後一部長片？——論窄路中的電影創作
家明雜感：《譯戰同盟》：美軍來了我帶路
影片簡評
單元連載：香港書53
星期日文學‧回首：再讀林文月《寫我的書》
{理解妄想幻覺達人}陳友凱 精神病治療路長 醫生靠死纏爛打 恐懼無用 溝通可救命
盤中食事：國族主義產物：Pad Thai與政變
路邊考現：小販車還能捱多久？ 回味街角栗子香
ways of seeing：18禁個展談情慾自主 搶眼動物畫 尊重地好性
街知巷聞：亞媽笏村 深山客家村 尋失落神像
未來城市：家長都讚SEN工作做得好 弱勢學校被殺難甘心
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放心寫作：你想活出怎樣的人生？