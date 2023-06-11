周日話題：少數族裔難以撼動的高牆

歸納連日報道，深水埗命案發生當天，大小傳媒都圖文並茂緊貼報道案發現場所見所聞，有媒體更焦點攝錄及披露疑兇、其丈夫及親友的面容，現場雖為公眾地方，攝錄及發布某人肖像法律上並不構成「私隱侵犯」，但這種煽情式報道手法，不會幫助讀者/ 觀眾更理解事件，反而引起公眾獵奇式的興趣，對當事人造成不必要滋擾，蒙受雙重傷害……問題是，在牽涉少數族裔的倫常事件中，我們應如何理解？

誠然，媒體亦有提出更值得公眾關注的方面，例如為何個案經已有社署人員跟進，仍未能及早覺察「端倪」，避免慘劇上演？事件怎樣再次反映少數族裔所面對的問題？

不少媒體都將涉案母親平日「甚少與鄰舍溝通」，歸因其語言障礙及文化差異而往往較少求助。更有指出少數族裔是「隱藏」一群，通常「危機意識較低」，以解釋有關當局為何沒有意識到這婦女需要協助。筆者並非否定涉事人的責任，但此語有將問題歸咎對方，亦把主動求助的責任推給少數族裔群體，正是「融入」（assimilationist）的邏輯。其他媒體則用另一角度剖析，指稱目前「政府與民間」對少數族裔家庭支援不足，雖已成立少數族裔外展隊多年，但當中沒有提供足夠的精神健康服務，單是探訪並不足夠。報道亦引述受訪機構指出語言及文化「障礙」始終是令少數族裔不能或不會主動求助的潛在原因，暗示學院培訓及社署聘用方面，應促成更多少數族裔當社工，以減低這些障礙（港台，2023-06-06 HKT 11:07）。換一換話語，就改變了主體、責任一方誰屬。報道「大象」的哪一面，存在一種選擇。

被忽略的文化語言障礙

當然，「跳探戈要兩個人才成」，要解決問題，「雙方」都要多踏出一步。但這想法也建基於「所有元素皆等同」（all things being equal）的條件上。在「少數族裔」的課題上，「少數」這邏輯令少數族裔更被「弱勢化」。的確，香港屬少數族裔類別人口只佔全港總人口4%（連同外傭佔約9%），更重要是「少數族裔」這量性詞彙，背後所含的文化政治經濟社會意涵，使其在公眾論述中成為一種負面標籤及符號。「少數族裔」在香港一般指南亞及東南亞裔背景居民，不包括歐美、日韓台等東亞/東北亞及其他族裔人士。而這名詞二千年代初首見於媒體，當時一些社福機構（例如楊震社會服務處）及倡議組織（包括以王惠芬女士創立的融樂會）於研究及向立法會提交的立場書中，揭示少數族裔中以南亞裔為主的基層所面對的一籃子包括教育、就業等「結構性」問題，造成這些社群的「結構性」貧窮（例如跨代貧窮）。有關用心是試圖「糾正」少數族裔於政府的宏觀政策制定，及社會資源分配，甚至研究及認織上被「隱敝」的「偏頗」情况。他們的努力直接促成2008年平機會訂立（反對）「種族歧視條例」（Racial Discrimination Ordinance）。據王惠芬於《公義的顏色：王惠芬與少數族裔的平權路》書中描述，以「少數族裔」統稱不同東南亞/南亞族裔人口是一種策略，希望爭取媒體注視、社會關注、及政府增加這方面的資源調撥。政府也在歧視條例推行後，在2010年代加强少數族裔工作，在民政事務局中設立「種族關係部門」，加強與不同少數族裔組織聯絡，並增加撥款支持相關服務及研究，通過平機會提高有關種族平等意識的公眾教育等。

南亞裔在港歷史貢獻遭隱沒

隨着「少數族裔」一詞在公眾論述及認知愈漸平常化，它亦通常與「南亞裔」一詞並排出現，漸亦培育與這些詞扣連的經濟政治社會階級的負面刻板印象，而經過主流傳媒不斷重複這些形像/定型，加上一些新聞及商業電影以煽情跨張手法渲染，深化及鞏固社會對南亞裔族群的負面標籤。社會上似乎也存在迷思，認為反正這些族群人數不多，又不諳中文，都不相大雅。當大眾消費這些刻板定型同時，也間接令這些少數族裔的標籤不斷曝光並得以延續。對好些生活經驗中從不認識南亞裔人士的主流公眾，主流媒體就容易成為他們對族群「真象」的詮釋。

除數字政治令少數族裔「被隱藏」外，「南亞裔」這群體亦蒙受「歷史隱敝」以至不公。小學教育及課本中都提及印度、巴基斯坦及尼泊爾族裔從英殖早期已遷徙香港，從事經商、專業或協助殖民政府的公務員，亦有不少是英政府招募來港參與軍隊、警隊、懲教及其他紀律性等被視為技術性工作。其實，在六、七十年代香港經濟起飛，不少印度及巴基斯坦裔人士來港找工作，並在當時篷勃發展的工業及貿易行業中打工。他們的歷史、參與及貢獻的記載不勝枚舉（除了有關富裕的印度商家及資助興建大型社會建設的慈善家以外），但有關「南亞裔」基層勞工，甚至在不同紀律部隊的努力及貢獻，就被隱敝，箇中當然有引伸到階級問題，而這「去歷史化」亦變相為當局找來方便門，把幾代居港的南亞裔社群看成「移民」（migrants），而不需要多花資源援助，造成「歷史不公」。

刻板印象影響 跨代貧窮嚴重

這種把少數族裔進一步異鄉化（foreignization / alienation）亦伸延至其他場域上。以勞工為例，不少南亞裔基層因都多從事低技術勞工 （從2021年人口普查數字顯示，撇除外籍家庭傭工人口，巴基斯坦、尼泊爾、及印尼男性「非技術工人」人口，在族群勞動總人口所佔比例較華裔的高一倍。（註：不同少數族裔，以至南亞裔人口的勞工參與，以至職業及職位分佈都有差異，詳情請參考2021年人口普查主題報告：少數族裔）。這個指標所引伸的就是少數族裔社群的向上流動性，在之前提及的結構性成因影響下，亦造成少數族裔間的跨代貧窮情况。素有社會學分析都指，少數族裔（移民）在不同經濟中都是「隱敝的勞動」，通常都排擠於向上流動性強的職業以外，只集中在少主流社會人士參與的「剩餘」（surplus）工種。經濟問題外，少數族裔勞工亦面對求職、工作間、甚至日常生活中的不公平及歧視性行為。這種混合現象，正好就在外賣平台送遞行業中展現。去年有工會、大學、連同社福機構進行的調查顯示，巴基斯坦裔佔行內少數族裔員工大多數，高峰期更佔整體送遞員的六至七成，皆因新冠疫情導致各業裁員，而對外賣平台送遞需求大增而大量吸納少數族裔社群入行，亦因他們較華裔員工的流動性低，而當疫情紓緩，行業重開，外賣需求下跌，但少數族裔因較難轉行，要捱平台公司苛刻常變的計分評核制度。在這以上，少數族裔「車手/步兵」工種需要經常接觸餐飲職員、顧客，及一般途人，使其或面對承受無理/惡意對待。

主流傳媒渲染 負面標籤難除

例子足見於2021年初，正值疫情高峰，恰巧在油麻地/佐敦區爆發疫情，而該區正是不少尼泊爾、巴基斯坦及印度人（及華人）聚居的地方，有主流媒體焦點及圖文並茂的披露該區衛生情况差，同時「南亞裔」居民「沒有戴口罩，在公眾地方聚集、吸煙」等行為。其後有顧客在落單應用程式上發表「請不要用南亞車手給我送餐」字句，觸發社交媒體上網民的謾罵，言詞被指具種族歧視成分。以往被隱敝及忽視的勞動人口，在疫情肆虐期間被大量吸納於渴求人手的外賣送遞平台行業，但諷刺的是，工作亦令這社群受到過度曝光（hyper-visibilization），首先是限聚令下他們需穿梭於馬路、公共及私人屋苑/空間；其次如上述例子般，受主流新聞（甚至社交）媒體不必要的渲染，致強化社會上對「南亞裔」的負面標籤。

說回這次倫常慘劇的啟示。其實有愈來愈多的組織，包括醫護行者、小彬紀念基金會，都推行針對少數族裔精神及身體健康服務。後者更於今年三月發表調查報告，指出近年接收到的求助過案上升，而巴基斯坦裔為所有少數族裔過案中最多（小彬紀念基金會，<香港少數族裔人士的精神健康>報告，2023年3月）。若據統一的情緒自評量表（DASS）估量，個案大部分（8成）都屬「嚴重」或「非常嚴重」程度。這些數字，跟2021年政府衛生局向立法會公布的數字，都有對照作用。而整體社會上，於疫情間有二至三成受訪者受到中等至嚴重程度的情緒問題。到醫管局轄下精神科診所求診人數，2021年較2018年上升6%（時任衛生局局長陳肇始2021年4月28日向立法會提交的書面回覆）。

應了解少數族裔多元性

誠然，政府、社福機構及民間組織歷年已為少數族裔提供多元的服務。但所有數據都顯示政府急需提升相關支援服務之餘，社會又如何更正視少數族裔的需要？筆者並沒有這些前線機構的經驗、知織及資源，但希望在此提出一些點子：一）消除一些因根深柢固的標籤所造成的「盲點」，確切了解不同少數族裔的多元性：社會上歷來都對「南亞裔」視為單一族群，但印、巴、尼在歷史、宗教及文化，種性、階級，以至性別地位及分工都有微妙差異，例如涉案母親為印度裔，嫁予巴基斯坦丈夫，是否如一般定型想像般，認為她會享有親友及族群內成員網絡的支持？二）少數族裔多年承受不同方面「被隱敝」或「被邊緣化」，培育成「自我小眾化」的心態，不敢或不願主動與主流族群接觸。但少數族裔群體也因此煉成「抗逆力」，能在主流社會上生存，立足、甚至爭取應有的權利。儘管政府刊登的重要資訊都以不同語言發布，仍然存在資訊流不到社群人士手上。要打破這隔閡，提升族裔間的信任還是主流社會的責任，去接觸更隱蔽的少數族裔人士，讓他們更能獲得應有向適切的服務。

從媒體報道中，喜見深水涉區居民，在案發現場留下鮮花及慰問卡。有街坊在接受訪問中都反映對受害兒童的關切之情，足見鄰里間跨種族的同理心的可能。期望民間能以外展方式將這份跨種族同理心，在不同社區拓展及深耕下去。

文˙梁旭明

編輯•黃佳裕

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