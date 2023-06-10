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FUJIFILM 6.2K無反 中階相機藏旗艦核心

【明報專訊】既要追求輕便，又想保留換鏡頭的彈性，不少用家會用APS-C無反相機作為旅遊專機。FUJIFILM最新推出的無反相機X-S20（圖），換上影像處理引擎X-Processor 5，大大提高對焦速度和快攝能力；又可以拍攝6.2K/30P影片，誓要在拍片市場佔一席位。

X-S20機身僅重491g，今代換上全新的大電池，拍攝張數比上代多逾倍，達到約750張。至於IBIS機身防震，可提供高達7級補償，使用家能夠在低光環境下輕鬆手持拍攝。

19種菲林模擬效果

X-S20保留上一代的背照式26.1MP傳感器X-Trans CMOS 4，但換上全新的處理引擎，與旗艦級X-T5看齊，自動追焦表現十分穩定。X-S20也具備19種菲林模擬模式，用家可以根據不同拍攝主題和場景選擇。X-S20另一躍進之處是影片功能。除了可錄製6.2K 30p或4K 60p影片，F-Log可記錄13+檔的擴展動態範圍，拓寬後製的潛力。此外，它可配搭三腳架手柄TG-BT1，自拍vlog更簡易。

■FUJIFILM X-S20規格

感光元件：2610萬像素APS-C CMOS

屏幕：3.2吋觸控可反式LCD

ISO：Auto、80至51,200

儲存：SD card

快門：1/32,000s至30s

最高連拍：30fps

體積（淨機）：127.7×85.1×65.4mm

重量（淨機包括電池及記憶卡）：約491g

售價：$10,299（淨機）

查詢：2406 3225（FUJIFILM）

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