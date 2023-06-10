e之選：Sony機仔換18mm廣角鏡 輕裝拍vlog

【明報專訊】Sony的拍vlog專用相機可謂全方位，大中細機，入門還是高階，可換鏡還是隨身機，應有盡有。最新推出的Sony ZV-1 II，配備1吋Exmor RS影像感測器、BIONZ X影像處理器，乍看升級不大；不過今代換上更廣角鏡頭ZEISS Vario-Sonnar T* 18-50mm F1.8-4，相比舊鏡（等效24-70mm）更切合vlogger的自拍需要，亦適合拍攝壯闊的旅行風景。它還具備多人臉識別功能，確保在拍攝2、3人自拍照片時所有面孔都清晰銳利。