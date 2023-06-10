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743克輕便8K相機 Leica 6000萬像素「旅伴」隨身拍

【明報專訊】迎來炎炎夏日，又是一家大小去旅行的季節。既想用高階相機來記錄行程，又不想在高溫之下帶着全片幅1機3鏡那麼辛苦，不少人會選擇輕便的compact camera隨身相機。最近德國Leica推出Q3，像素增至6000萬，還加入很多相對破格的高科技設計；日本Sony則繼續完善旗下的拍vlog相機，ZV-1 II用上等效18mm起跳的超廣角鏡頭，全家人齊齊入鏡做vloggers都無問題。

新增反芒 3種拍攝像素靈活選擇

一直以來，Leica Q系列的全片幅隨身機都以優質的工藝和簡易的操作而大受好評。全新Leica Q3外觀跟上代差不多，配置的鏡頭依然是28mm f/1.7，旁軸式OLED取景器升級為576萬像素；較特別的是今代的3吋屏幕可向上翻，算是這個德國老牌較「破格」之舉。此外，Q3經過IP52認證，能夠防塵防濺水。

Leica Q3內裏核心則有大幅改進。背照式感光元件備有「3倍解析度技術」，能分別拍攝出6000萬、3600萬和1800萬像素的DNG格式原始檔。其中，6000萬像素解析度模式可以捕捉極致清晰的細節和層次；其餘兩個像素模式由於生成的檔案較小，更有利快速而持久地連拍。無論用家用哪種像素模式，Q3都會用整片感光元件來生成圖像；同時新一代Maestro IV系列處理器，保證運行速度順暢。

微距「打卡」 對焦快狠準

相機內置的Summilux 28mm f/1.7 ASPH.鏡頭，自帶微距模式，最近對焦距離為17厘米，可以用於特寫攝影，旅行時為枱上美食「打卡」就最適合。今代相機也支援更大幅度的數碼變焦，除了28mm、35mm、50mm和75mm焦段以外，還新增90mm焦段。對焦能力也有顯著提升，全新的混合自動對焦系統，結合相位檢測技術和智能主體識別功能，能夠更高速、精確地對焦和追蹤物體。

說到近年需求愈來愈高的影片功能，Q3可以拍攝8K影片，並配備了H.265和蘋果ProRes等高效編碼器，滿足各種內容創作者的需求。通過USB-C和HDMI接口，相機可以直接連接其他攝影套件或其他外部設備，USB-C接口亦可以連接Capture One或Adobe Lightroom插件。至於無線連接，相機支援流暢快速的藍牙和Wi-Fi，而且搭載了先進的MIMO技術，連接Leica FOTOS手機程式時的傳輸速率提升最高10倍，無論是相片或影片都能更穩定和高速地傳入智能手機，或者導入「Leica Looks」以創作出獨特的圖像。

可無線充電 個性配件齊全

電力方面，Leica Q3罕有地支援無線充電，用家另購Leica無線充電板（$1500）和獨立的相機手柄（$1600）後，便可以為Q3的BC-SCL6電池與其他支援Qi充電的設備充電。如果是更忠誠的「奶粉」（Leica粉絲），還可以考慮Q3其他個性配件，包括皮革相機套（$1900）、鏡頭蓋（$450起）等，所有配件均有3種顏色選擇。

■Leica Q3規格

感光元件：6239萬像素全片幅CMOS

屏幕：3吋觸控可反式LCD

鏡頭：Leica Summilux 28 f/1.7 ASPH.

快門：1/16,000至120s

ISO：Auto、50至100,000

儲存：SD card

最近對焦距離：17cm（Marco設定）

電量：約350相片

其他：電子觀景器、IP52防水、藍牙5.0 LE、Wi-Fi、USB Type C、HDMI micro

體積：80.3×92.6×130mm

重量（連電池）：約743g

售價：$53,800（淨機）

查詢：2385 0118（Leica）

文：JJ

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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