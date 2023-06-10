戶外餐廳歎中意fusion菜 薄餅遇上烤鴨魚子醬

中環的Cotton Tree Terrace是記者的私心周末推介，位於香港美利酒店的花園樓層，四周被綠色植物包圍，環境輕鬆寫意，周末與家人知己來hea，的確是個好選擇。餐廳近期增設意式薄餅，由酒店的意大利籍行政總廚Emiliano Bernasconi主理，除了有傳統意式薄餅，更加入大家意想不到的元素，讓薄餅變得更有話題。

首先出場的是意式薄餅The Murray，以酒店本身的名字命名，也有酒店一貫的高貴優雅氣質，在蟹肉、菠菜薄餅上加添魚子醬風味。大家可能想起傳統品嘗魚子醬不外乎是搭配小餅乾、小班戟，在上面加上法式忌廉、洋葱碎、蛋白或檸檬等，今次大廚則打破常規，將蟹肉、mozzarella芝士、椰菜花慕絲及菠菜苗等食材，全鋪在烘烤至酥脆的薄餅上。上桌前，將10克矜貴的Baeri魚子醬放在薄餅中央，客人可按喜好配上適當分量的魚子醬，與薄餅一起享用。

這款蟹肉、菠菜配魚子醬薄餅是Emiliano的招牌，相比其他味道濃郁的薄餅，其更講求保留食材的鮮味。為了令每種食材各展特色，如何取得平衡尤其重要。餐廳行政副總廚Wing Tsang指，既然需要突出魚子醬這個主角，配菜部分便需要較輕手，而薄餅以蔬菜和海鮮作配菜，其中蟹肉先要醃過，混合香葱、蔬菜，「主要都是一些較清淡的調味，例如增添酸味的檸檬、橄欖油，希望既保持蟹肉的原味，亦能突出魚子醬的鮮味」。而選擇菠菜苗的原因，是因為草青味較少，入口也多帶一點甜味，口感較嫩。

北京烤鴨薄餅 海鮮醬妙配鮮奶油

嘗過充滿鮮味的配搭，怎可缺少「中西合璧」的驚喜味道——北京烤鴨薄餅，以傳統意大利薄餅取代中式白色薄餅皮，塗上海鮮醬、鮮奶油，鋪上連皮鴨胸，以及加上大葱、香葱及辣椒等增添香味。Wing表示，香港天氣潮濕，加上戶外環境的濕度變化，餅底很容易變得濕軟，所以團隊在研發初期反覆嘗試練習，拿揑製作時間、溫度。記者試味後，確實能嘗出北京填鴨的風味，烤鴨片冶味，海鮮醬和鮮奶油的搭配意外地和諧，而薄餅厚度適中，亦沒有喧賓奪主，可見大廚們下了一番工夫。

軟殼蟹配蜆意粉 迸發鮮味

至於意大利餐廳不可或缺的意粉，當然亦有新創意。以酥脆的軟殼蟹，搭配蜆和三文魚子的墨汁意大利麵，其味道更側重於海鮮的鮮鹹味。Wing表示，由於整體菜單偏重於以海鮮和肉類的組合，加上希望能夠達到中西合璧的感覺，故選用了比較常見於亞洲菜式的軟殼蟹，「相比傳統的食譜，我們更想做一些中西fusion的菜式，不僅是單純的意大利菜，例如北京烤鴨薄餅、軟殼蟹意大利麵，將中西元素融合於傳統食譜」，為傳統菜式帶來新的吃法。

■Cotton Tree Terrace

地址：中環紅棉路22號香港美利酒店UG層

查詢：3141 8888

註：價錢另加一

文：陳真紀

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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