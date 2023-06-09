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文化

連結人與建築無限可能 構想社區 游走虛實之間

【明報專訊】「所有空間是公開的，唯一的私人空間僅存在於腦海的想像之中。」這句名言出自2006年普立茲克建築獎得主、巴西建築師Paulo Mendes da Rocha。當對空間、建築的想像是私密的，不受現實時空、場域，以至媒介限制，如一縷煙、一束光遁入熟悉的社區，看到未來的無限可能。如果你也有想像社區的能力，你想要創造一個怎樣的空間？

「築動你想像多媒體創作大賽」在上月31日舉行頒獎禮，現正舉辦展覽，讓公眾窺看得獎者的想像，還有機會製作NFT收藏。賽會從去年底起徵收到數百份作品中，選出17件得獎作品，包括公開組和學生組的冠亞季軍、3個評審特別獎及8個佳作獎。作品以主辦單位恒基地產的建築項目及其周邊社區等為構想，結合數碼科技如3D掃描、VR、微電影及動畫等，呈現理想的未來城市面向。除了對建築物與社區的情懷，人與人之間的連結，不少作品也透過科技、環保等元素，設計出未來的理想之都。

以「光」呈現時間流逝

參賽者來自不同背景，有定居香港的外籍人士，也有交出專業級作品的中學生和大專生。9名評審來自建築、城市規劃、藝術及多媒體設計界別，包括港大建築學院城市規劃及設計系副系主任晴安藍、城大建築學及土木工程學系系主任吳兆堂、城大創意媒體學院副教授葉旭耀、香港藝術學院院長茹國烈、香港設計中心行政總裁黃偉祖、兆基創意書院空間研習科科主任梁舜婷、香港插畫師協會會長歐陽俊禧、非牟利藝術機構HART總監林鈴，以及數碼藝術家Derry Ainsworth。以專業角度，選出符合各界標準的作品。

公開組冠軍作品Generated Memories–ArtLane，來自年輕藝術家李嘉睿（Gerry Li）。從事攝影、錄像和音樂創作，曾參加2019年度香港國際攝影節新一代影像創作者育成計劃，並在本地著名攝影師夏永康（Wing Shya）指導下，於2020年舉辦首個個展「黑暗中的永恆之光」。是次參賽作品沿用「光」為主要元素，跳出黑白照的框架，利用3D光學掃描，繪製西營盤藝里坊ArtLane的地形，把這個以壁畫活化舊區的建築群，以點雲（point cloud）製成點點光暈，由實在的建築物外觀幻化為對自然共存的回憶。「我用發光particles，因為光是我一直以來很重要的metaphor，光有能量，我的作品也想呈現一種能量流動與時間流逝。」Gerry續指影片中的角色：「那個人是我自己很主觀的一個投射 ，因為我想真的沉浸進去那個記憶空間裏去感受。」作品原以虛擬實境（VR）製作出360度影片，配合原創音樂與海浪聲，沉浸於個人與空間的記憶中。是次展覽則設計成開放空間，以270度展現作品，成為可與友人一同分享的回憶。

時間囊承載父女情

學生組冠軍由浸大學生團隊作品《來自未來的信》奪得，為編導徐思敏（Luna）在監製董杰彪（Louis）及副導演梁洛風（Oscar）協助下，完成首個執導作品。短片以時間囊為靈感，講述一段溫馨的父女關係。女主角回想成為建築設計師的初心，是來自對老邁父親之關愛，以專業改善舊區設施與規劃。Luna稱：「因為（女主角）好想給（不良於行的）爸爸更好的一個社會，更好的一個未來。」故事中現在與未來時空交錯，女主角設想現在讀到自己在未來寄出的信，用影像與獨白帶着觀眾看到城市規劃為香港帶來美好的將來。他們表示，作品中雖未展現運用科技元素，但創作過程中一直應用AI繪圖軟件輔助，由AI畫出分鏡圖，再把這些大數據堆疊而成的資料，從實地考察中加以梳理，理解AI以至大眾集體間對社區的想像，達至「公共性」，而非單憑個人的記憶出發。

評審特別獎之一，由來自委內瑞拉的Daniel Sierralta Vargas憑錄像作品My Family, My City獲得。Daniel與家人定居香港，一家三口擅長雜技、舞蹈。在影片中以形體與景色的詩意流動，表達家與城市在人們合作、共同努力下，達至相輔相成的效果。

即場拍照製作NFT留念

一眾作品由即日起至下周三於中環商廈H Queen's展出，場區以不同的媒介形式展示得獎作品，部分作品找來專業團隊在技術層面協助，增添擴充實境（AR）功能，參觀者能即場透過自己的手機與作品互動，毋須下載手機應用程式，便能利用相關網頁拍照及錄製影片。除了單獨在熒幕上展示8個多媒體作品及陳列9幅畫作外，場中還設有270度「Immersive Space沉浸空間」，播放這17個作品的影片，讓觀眾如親歷其境般，體驗創作者的巧思。在展覽拍下的照片能在「Web 3.0創意空間」展區製作NFT，為這場對都市想像的交流，留下一份獨一無二的紀念。●

築動你想像多媒體互動展

日期：即日至6月14日

時間：中午12:00至晚上8:00

地點：中環皇后大道中80號 H Queen's 9樓

網址：happenings.hld.com

文：呂晞頌

編輯：朱建勳

相關字詞﹕社區探索 建築師 恒基地產 設計 藝術 建築設計 建築 展覽 文化

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