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副刊
旅遊

玩轉VR樂園 騎電單車大戰吸血鬼

【明報專訊】到橫琴除了踏單車，還有多個主題樂園值得遊逛，節目多樣化得誇張，足以使人陷入選擇困難；例如讓電影迷尖叫的 「獅門娛樂天地」，適合親子齊挑戰的「橫琴國家地理探險家中心」，體驗沉浸式光影互動的「奇幻功夫夜」，以及緊張刺激的「Pokiddo口袋屋蹦牀公園」等。

其中獅門娛樂天地以多齣賣座電影作背景，運用VR、AR及3D裸眼技術打造遊樂設施，例如飛天遁地3D模擬駕駛艙的《飢餓遊戲》，虛擬實境室內過山車《埃及神戰》，號稱亞洲最大室內攀爬繩索裝置的《分歧者》，逃出密室《逃亡大計》；還有絕對不容錯過的《吸血新世紀》（又譯《暮光之城》）遊戲，是多人互動VR電單車模擬器騎乘體驗，曾獲行內譽為「奧斯卡」的「TEA世界主題娛樂協會」最佳遊戲裝置獎。玩家要騎上電單車，戴上VR眼罩，午夜在峽谷伙拍狼人跟吸血鬼搏鬥，真實感十足。

另一必遊樂園是國家地理探險家中心，15項沉浸式遊戲讓人愈玩愈興奮，最難忘是「自然之力」，可讓一家人透過AR光感投影技術，用雙手召喚「風、雨、雷、電」，創造新世界。

■獅門娛樂天地

地址：橫琴創新方1至4樓

1日通票（單人標準）：251港元起（同一天內不限次數玩指定7個收費遊樂項目及其他免費遊樂項目）

網址：bit.ly/423jCXb

■國家地理探險家中心

地址：橫琴創新方3樓

票價：108港元起

網址：bit.ly/3opz7Ln

[旅遊]

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