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旅遊

單車友善配套 綠茵碧波伴飛馳 騎遊橫琴 條條大路通美景

【明報專訊】單車旅遊熱潮方興未艾，台灣環島、日本瀨戶內跨海峽自行車道，都讓人躍躍欲試。初哥計劃「轆」出香港，卻擔心力有不逮？不妨先到距離香港約1.5小時車程的橫琴試試身手。這個新開發區勝在單車徑系統完善，路面寬闊平坦，不止有專屬單車道，跨海橋樑亦設單車徑，「單車友善」的配套，不會出現鐵柱擋路的尷尬設計，踩得暢快。記者早前就自攜單車到橫琴，輕鬆騎遊河邊、花海長廊、濕地公園，穿梭專屬隧道、橋樑，享受兩日一夜的充實旅程。

隨行戰車宜選「小摺」

從香港自攜單車遊橫琴，最方便的方式就是乘搭跨境巴士，經港珠澳大橋前往。隨行「戰車」建議選擇摺疊小輪徑單車（俗稱小摺，輪胎直徑20吋或以下），摺疊後可放置在跨境巴士車底行李車廂（注意無論出入香港及珠海口岸時，單車都不能放在巴士上，須帶同過關）。

出發當天，記者早上9時15分在西九龍圓方跨境巴士站上車，約1小時15分鐘到達珠海口岸；再由珠海入境大樓乘的士到「橫琴粵澳深度合作區」的中心點「橫琴創新方」，需時約15分鐘。在位於創新方內的橫琴凱悅酒店check in和用膳小休後，下午正式展開單車之旅。

記者試踩的是精華賞景路線，由酒店出發，漫遊天羽道單車隧道、花海長廊、橫琴大橋、橫琴口岸、天沐河生態長廊、二井灣濕地公園，最後踩回酒店，全程約30公里。大家可選擇分段或一次過騎畢。

第1站：單車隧道賞壁畫

創新方坐落天羽道，從酒店正門出發，即接上天羽道單車徑近起點位置。向天沐河方向騎乘約15分鐘，便來到全長約720米的天羽道單車隧道，可穿越小橫琴山。寬闊的單車隧道，附有行人路，沿途牆壁上繪有橫琴口岸、澳門旅遊塔、媽祖閣等珠海、澳門地標景點，可邊騎車邊賞畫，見到喜歡的，可停車慢慢打卡。

第2站：花海長廊近觀橫琴大橋

穿過隧道後，眼前豁然開朗，兩邊是幽靜的橫琴公園，再騎約15分鐘到天羽道盡頭，便抵達第2站橫琴花海長廊單車徑的入口。單車徑全長約14公里，位於琴海北路，兩旁種有鳳凰木、木棉、櫻花樹等。記者選擇右轉向精華地段進發，兩個轆遨遊花海林蔭間，迎來花香、海風，近賞橫琴大橋，遠眺澳門旅遊塔一帶風景。騎乘約15分鐘來到橫琴大橋附近，可見設有藝術驛站提供輕食和飲品，如咖啡、汽水、糕點等。驛站門口對出的花園路旁擺放了共享單車，因此遊客即使無帶單車同來，臨時興起想踩車，也可在這裏以手機App租車。

第3站：橫琴口岸打卡祭五臟廟

離開花海長廊，沿着琴海北路、富城道至琴海東路、十字門大道、環島東路，抵達橫琴口岸，騎程約半小時。十字門水道橋樑處處，洋溢意大利威尼斯水鄉風情。橫琴口岸連接澳門氹仔，24小時通關，廣場大門是熱門打卡位。大樓設有商店食肆，是橫琴其中一處最熱鬧地方。

第4站：天沐河生態長廊綠意盎然

離開口岸，繼續沿環島東路騎行約5分鐘，抵達橫琴水動脈天沐河生態長廊，東連十字門水道，西接磨刀門水道的二井灣濕地公園。河道全長7.3公里，穿越「橫琴粵澳深度合作區」。

沿河畔設單車徑，長約10公里，從環島東路轉入濠江路旁的天沐河，景色倏變，河道兩岸綠意盎然，經過時尚的橫琴澳門青年創業谷；沿途設有橋樑跨越水道，或河畔棧道，並種有各種花卉。騎行回到出發時的天羽道起點，繞了一圈騎程約2.5小時，約20公里路。車友可選擇繼續沿天沐河一路向西騎至二井灣濕地公園，約5公里路；或回酒店休息，翌日才輕鬆騎至濕地。

第5站：二井灣濕地公園觀鳥

從天羽道與濠江路交界處的天沐河單車徑，朝西騎行，約半小時後便抵達二井灣濕地公園。公園面積達332公頃（約逾17個維園的大小），單車騎遊最痛快。公園大門設有兩座古色古香門樓，依傍海濱堤岸騎行，飽覽蘆葦海景觀，遙望對岸連接珠海的金灣及機場的洪鶴大橋。濕地棲息雀鳥多達62種，不妨利用觀鳥站的免費望遠鏡慢慢觀鳥。暢遊後可原路折返酒店。

●旅遊錦囊

入境要求：出入境內地須持回鄉證及健康申報黑碼

貨幣：1人民幣約兌1.1港元

交通：西九龍圓方跨境巴士站，乘搭環島中港通巴士，直達港珠澳大橋珠海公路口岸（來回票價180港元），再轉的士到橫琴創新方（約80人民幣）

手機地圖：單車旅遊往往依賴手機地圖應用程式尋找路線，但在港慣用的「Google地圖」在內地應用常有失誤；規劃路線時不妨參考內地較常用的應用程式，如「高德地圖」等

橫琴創新方

地址：橫琴粵澳深度合作區天羽道111號

網址：www.novotown.com.hk

文：蔡朗清

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

[旅遊]

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