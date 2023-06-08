明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Local Mode

Life & Style

local mode：設計師Derek Chan 柔美陽剛 無性別時尚

【明報專訊】近年無性別時尚愈趨普及，不少新世代設計師都會創作無分男女的時裝，打破傳統的性別界限。這股性別流動熱潮，並非在女裝中加入男性元素，或讓男生衣著更為女性化那麼簡單，而是透過無性別的設計，讓穿者擇其所愛並隨心所欲配搭衣服，展示獨特個性。本地時尚品牌DEMO創作的服飾是例子之一，看似裙子的長褲設計，用上闊寬誇張的剪裁，極具張力，讓人一看難忘。

每當遇到有夢想的人，總能感受到他們身上散發的一股強大的能量。品牌創辦人Derek Chan對時裝充滿熱情，憑着堅定信念追尋夢想，滔滔不絕述說自己的創作歷程。

衣服在本質上沒有性別定型

不論是什麼界別的設計師，首要條件往往是要懂得為自己定下鮮明的創作風格與路線。思想獨立的Derek從自身的經歷與感受，為DEMO定下不受傳統男、女裝規限的設計方向，他分享：「在中、小學的時候，我都是與其他男生不同。當一大群同學休息時喜歡打籃球、踢足球，我則是喜歡靜靜地畫畫。但兒時的我，卻是個希望fit-in的人，不想成為離群的一個。其實就跟現在的社會一樣，大部分人都希望與其他人一樣，不想標奇立異。」然而隨着成長，Derek的看法亦有所改變。「當成長階段經歷過很多不同的東西，我便開始反問自己為何要與大部分人一樣呢？為什麼我們不能擁抱自己，成為標奇立異的人呢？」他的這份人生價值觀與反思，不但讓他渴望成為設計師，亦為品牌定下明確的設計方向。他深信衣服在本質上沒有性別定型：「你不會在衣服上看到它的生理特徵，你又如何定義他是屬於男裝還是女裝，男生還是女生呢？」本着這個方向和概念，Derek決意不走傳統的路線，同時將男性與女性、男裝與女裝的特質，同步呈現在一個設計上。

創作靈感源自兩性題材

Derek筆下的設計剛柔並濟，尤其注重廓形與細節，例如他會為衣服配上巨型的蝴蝶結，或加入珍珠閃石點綴來豐富造型，讓設計彷彿包含着不同故事。問他創作靈感何來，Derek表示：「很多與性別有關的題材都是我的創作靈感，從最直接的兩性題材，到性別在歷史或衣服發展中的改變與關係，都能夠為我帶出很多靈感。」他指出歷史上東西方的文化差異，以至於他們服裝上的分別，男女不同的地位，亦令到衣服在歷史上產生很多改變，例如日本歷史上的花魁、西方國家歌唱的閹伶、古希臘的同性戀師生關係，對Derek而言這些都是很有趣的性別題材。「這些都是很複雜的事情，不能用三言兩語來一一解釋，但如果你對這些東西產生興趣，每一個主題也可以用很長的故事去解釋和演繹。」

另外，Derek亦會從音樂、歌曲、電影或書籍取材，例如2023秋冬系列的靈感便取材於意識流小說Orlando，當中對兩性提出的疑問，對Derek的創作更有着深遠的影響。「每當我決定好每一季系列的靈感和方向時，會從不同途徑去做資料蒐集。我會嘗試將自己的五感浸淫在每一季的靈感上，從1928年首次推出的Orlando小說，到1992年由Tilda Swinton出演的Orlando電影，都帶給我思想和視覺上的衝擊，亦讓自己進一步反思：究竟男女的定義是什麼呢？」Derek認為Orlando的故事，正提醒他應如何重新演繹世俗上給予我們自己的定義，不應受傳統價值觀去規範自己的想法。

作品登上美國版VOGUE

DEMO糅合兩性的服飾設計，充滿戲劇感，更吸引了不少造型師的目光，不但張敬軒、MIRROR、張天賦等曾穿上品牌設計，就連美國百老匯歌手兼演員Jordan Fisher（圖1）亦曾穿上品牌一套全鮮紅色的設計登上美國版VOGUE，對於香港時尚品牌來說，確實是一件令人proud of的小小成就。說起這個難得的機會，Derek表示：「起初還未知道與美國版VOGUE有關，當地一位造型師在網絡上聯絡我們，隨後他把media coverage寄回，才知道登上了國際著名雜誌。 整件事也很奇妙，沒料到在地球的另一面也有人欣賞自己的設計，同時亦讓我體會到，只要做好自己的設計，總會得到別人的認同。」

查詢：www.demo-official.com

品牌名稱：DEMO

成立日期：2014

品牌概念：柔美陽剛，透過細節來敘事。

貨品種類：■時裝　　　■配飾　　　□化妝護膚品　　　□其他：家品、建築及室內設計服務

客群：■女　　　■男　　　年齡：□15-25　　　□25-35　　　■35＞

銷售點：■實體店　　　■網店　　　□IG store　　　□直播　　　□市集　　　■其他：訂製服務

生產地：■香港　　　■內地　　　□其他　　　備註：

文：劉詩言

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵：lifestyle@mingpao.com

相關字詞﹕香港設計師

上 / 下一篇新聞