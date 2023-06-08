local mode：設計師Derek Chan 柔美陽剛 無性別時尚

每當遇到有夢想的人，總能感受到他們身上散發的一股強大的能量。品牌創辦人Derek Chan對時裝充滿熱情，憑着堅定信念追尋夢想，滔滔不絕述說自己的創作歷程。

衣服在本質上沒有性別定型

不論是什麼界別的設計師，首要條件往往是要懂得為自己定下鮮明的創作風格與路線。思想獨立的Derek從自身的經歷與感受，為DEMO定下不受傳統男、女裝規限的設計方向，他分享：「在中、小學的時候，我都是與其他男生不同。當一大群同學休息時喜歡打籃球、踢足球，我則是喜歡靜靜地畫畫。但兒時的我，卻是個希望fit-in的人，不想成為離群的一個。其實就跟現在的社會一樣，大部分人都希望與其他人一樣，不想標奇立異。」然而隨着成長，Derek的看法亦有所改變。「當成長階段經歷過很多不同的東西，我便開始反問自己為何要與大部分人一樣呢？為什麼我們不能擁抱自己，成為標奇立異的人呢？」他的這份人生價值觀與反思，不但讓他渴望成為設計師，亦為品牌定下明確的設計方向。他深信衣服在本質上沒有性別定型：「你不會在衣服上看到它的生理特徵，你又如何定義他是屬於男裝還是女裝，男生還是女生呢？」本着這個方向和概念，Derek決意不走傳統的路線，同時將男性與女性、男裝與女裝的特質，同步呈現在一個設計上。

創作靈感源自兩性題材

Derek筆下的設計剛柔並濟，尤其注重廓形與細節，例如他會為衣服配上巨型的蝴蝶結，或加入珍珠閃石點綴來豐富造型，讓設計彷彿包含着不同故事。問他創作靈感何來，Derek表示：「很多與性別有關的題材都是我的創作靈感，從最直接的兩性題材，到性別在歷史或衣服發展中的改變與關係，都能夠為我帶出很多靈感。」他指出歷史上東西方的文化差異，以至於他們服裝上的分別，男女不同的地位，亦令到衣服在歷史上產生很多改變，例如日本歷史上的花魁、西方國家歌唱的閹伶、古希臘的同性戀師生關係，對Derek而言這些都是很有趣的性別題材。「這些都是很複雜的事情，不能用三言兩語來一一解釋，但如果你對這些東西產生興趣，每一個主題也可以用很長的故事去解釋和演繹。」

另外，Derek亦會從音樂、歌曲、電影或書籍取材，例如2023秋冬系列的靈感便取材於意識流小說Orlando，當中對兩性提出的疑問，對Derek的創作更有着深遠的影響。「每當我決定好每一季系列的靈感和方向時，會從不同途徑去做資料蒐集。我會嘗試將自己的五感浸淫在每一季的靈感上，從1928年首次推出的Orlando小說，到1992年由Tilda Swinton出演的Orlando電影，都帶給我思想和視覺上的衝擊，亦讓自己進一步反思：究竟男女的定義是什麼呢？」Derek認為Orlando的故事，正提醒他應如何重新演繹世俗上給予我們自己的定義，不應受傳統價值觀去規範自己的想法。

作品登上美國版VOGUE

DEMO糅合兩性的服飾設計，充滿戲劇感，更吸引了不少造型師的目光，不但張敬軒、MIRROR、張天賦等曾穿上品牌設計，就連美國百老匯歌手兼演員Jordan Fisher（圖1）亦曾穿上品牌一套全鮮紅色的設計登上美國版VOGUE，對於香港時尚品牌來說，確實是一件令人proud of的小小成就。說起這個難得的機會，Derek表示：「起初還未知道與美國版VOGUE有關，當地一位造型師在網絡上聯絡我們，隨後他把media coverage寄回，才知道登上了國際著名雜誌。 整件事也很奇妙，沒料到在地球的另一面也有人欣賞自己的設計，同時亦讓我體會到，只要做好自己的設計，總會得到別人的認同。」

查詢：www.demo-official.com

品牌名稱：DEMO

成立日期：2014

品牌概念：柔美陽剛，透過細節來敘事。

貨品種類：■時裝 ■配飾 □化妝護膚品 □其他：家品、建築及室內設計服務

客群：■女 ■男 年齡：□15-25 □25-35 ■35＞

銷售點：■實體店 ■網店 □IG store □直播 □市集 ■其他：訂製服務

生產地：■香港 ■內地 □其他 備註：

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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