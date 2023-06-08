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beauty news：李英愛代言 韓國宮廷養顏秘方

【明報專訊】護膚美容品牌請來青春少艾當代言人，優勢在於能夠吸引年輕消費者關注，提升品牌形象和銷售量；然而，當選擇一名50歲以上的護膚品代言人時，公信力是非常重要的考量因素。韓國頂級護膚品牌The history of Whoo便是例子之一，從2007年起，便請來擁有「氧氣美女」外號的李英愛當代言人，借用她保養得宜的外表，來突顯產品對改善皮膚老化問題的效果，以建立「熟女」消費者對產品和品牌的信任。

近日，品牌再次請來李英愛拍攝天率丹系列的宣傳照，從照片中可見，現年52歲的她依然擁有白皙的皮膚與緊致的面部輪廓，確實是品牌的「生招牌」。貫徹以韓國宮廷養顏秘方為賣點，天率丹系列採用在韓國天安市后養顏植物園培育的宮廷川草花製成，並透過Youth Connect技術發揮其抗氧化功效。產品另蘊含「和率石斛複合物」，據稱有助促進膠原蛋白和透明質酸的合成，令皮膚水潤緊致。系列包括爽膚水（$950/150ml）、精華（$2440/50ml）、乳液（$11201/10ml），及面霜（$3040/60ml）；使用時還帶有淡淡的清幽花香，有助放鬆心情。

查詢：The history of Whoo 2110 1262（海港城店）

文：劉詩言

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