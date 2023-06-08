beauty news：李英愛代言 韓國宮廷養顏秘方

近日，品牌再次請來李英愛拍攝天率丹系列的宣傳照，從照片中可見，現年52歲的她依然擁有白皙的皮膚與緊致的面部輪廓，確實是品牌的「生招牌」。貫徹以韓國宮廷養顏秘方為賣點，天率丹系列採用在韓國天安市后養顏植物園培育的宮廷川草花製成，並透過Youth Connect技術發揮其抗氧化功效。產品另蘊含「和率石斛複合物」，據稱有助促進膠原蛋白和透明質酸的合成，令皮膚水潤緊致。系列包括爽膚水（$950/150ml）、精華（$2440/50ml）、乳液（$11201/10ml），及面霜（$3040/60ml）；使用時還帶有淡淡的清幽花香，有助放鬆心情。

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文：劉詩言