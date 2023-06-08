beauty：韓國K-pop偶像 引領時尚美容潮流

韓國向來以其非常高的美容標準而聞名，當地人不但早在年幼時已養成良好的護膚習慣，還因為當地社會普遍崇尚美貌，即使是青少年，做整容手術也屬常態，透過改善面部的某些部分，來為自己增加「印象分」；而在找工作時，符合美容標準的人，亦往往更容易獲得錄用。對於有機會「賺大錢」的K-pop偶像來說，自然也會為了保持市場價值、競爭力，力保完美形象。

K-pop偶像當代言人的優勝之處

在這股風氣下，對護膚美容品牌而言，請來K-pop偶像當品牌美容大使確是理想人選。首先，她們通常被視為時尚和美容的引領者，粉絲經常會參考和跟隨她們的形象風格和她們的護膚程序和妝容；其次，幾乎所有K-pop偶像都擁有近乎無瑕疵的皮膚，除了因為遵循嚴格的護膚程序和健康的生活習慣，亦在於她們使用的護膚產品。當邀請她們擔任品牌大使時，能夠傳遞出她們很可能已經使用過這些產品的信息，更易於說服消費者，建立對產品成效的信任。最後，當然是她們在全球也擁有龐大的粉絲人數，透過與受歡迎的K-pop偶像合作，吸引更多的消費者，同時擴大其覆蓋範圍，有助品牌打開新市場。

BLACKPINK Jisoo代言萬用霜

不得不承認，K-Pop對時尚及美容的影響力深遠，不僅帶領美容化妝潮流，其中在MV中出現的產品，也被消費者高度需求。要數最近的熱話，必然是由火紅女團BLACKPINK成員Jisoo代言的Dior Beauty Le Baume系列全效修護萬用霜（圖1）。

這款修護萬用霜還未正式上架，身為Dior品牌大使的Jisoo已搶先於今年3月在其主打歌Flower MV亮相——即使僅得2秒的出鏡時間（圖3），已掀起了掃貨熱潮！究竟這件美容產品有什麼吸引之處？先說其效用，Le Baume修護萬用霜適用於不同膚質，蘊含積雪草萃取，據稱能修復皮膚屏障，可用作滋潤雙唇、手部和身體，但要數最吸引的地方，相信要數萬用霜的包裝設計。產品印有CHRISTIAN DIOR字樣和Oblique印花，加上精緻小巧的設計，易於隨身攜帶，既是日常生活必備的護膚品，亦可視為一件「時尚配飾」。對於一眾粉絲BLINK而言，能夠與偶像採用同款的產品，確實是件賞心樂事，而如此fashionable的包裝設計，對時裝迷而言亦具有一定的收藏價值。

新人女團NewJeans改變美感標準

不斷創造潮流的K-pop界，總不斷革新和出現新名字。這邊廂BLACKPINK如日中天；那邊廂被譽為「怪物新人」的女團NewJeans已急起直追，而她們的出現與走紅程度，更逐漸改變時尚和美容潮流。

NewJeans共有5位成員，她們的平均年齡只得16歲（其中年齡最大的成員Minji亦只有18歲），每人也擁有清純外表，甫出道已備受矚目。有別於上一代的女團，如Girls' Generation、Wonder Girls等，NewJeans未有跟隨「前輩」走性感、嬌媚的形象路線，反而充分發揮年輕的本錢，大賣清新可人形象。在Attention MV中（圖4），NewJeans的一眾成員沒有化上濃妝，展現出同齡女孩的美態。在妝容上，她們刻意呈現出一種自然脫俗的妝效，把腮紅色調與唇部柔和的色調互相配合，塑造出一種微泛粉紅調的妝容，看起來既清純又甜美。如此漂亮的形象，當然能吸引國際品牌的視線。成員之一的Hanni便獲得Armani Beauty看中，成為品牌全球彩妝代言人（圖2）。有別於品牌過往的造型照，Hanni示範出自然啞緻的裸妝，搭配偏裸色調的唇妝，塑造出新世代女生高級精緻妝容。她的加盟不但令品牌形象變得年輕，無疑亦為全球化的彩妝潮流，定下新的清新美感標準。

查詢：Armani Beauty 2385 7838（中環店） Dior Beauty 2156 9810（時代廣場店）

文:劉詩言

編輯：陳淑安

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