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showcase：東西方時尚擦出火花 法國和印度的美藝交流

【明報專訊】時尚品牌除了每年的春夏、秋冬兩個主季度，還會推出早春、早秋等系列，它們的規模通常都比主季度來得小，不過凡事亦有例外，尤其真正的一線品牌如Dior，其二○二三秋季系列的盛大程度就與主季度不遑多讓，時裝騷選址於印度孟買舉行，試圖將法國和印度兩國的創意和美藝交流，擦出令人神住的時尚火花。

法國設計師Marc Bohan於1960年起擔任Dior創意總監一職至1989年，是在任最久的一名設計師。他於1962年4月開展了一次印度之旅，於孟買和德里發表超過100件品牌的作品，引領Dior將法國與印度兩國之間的創意和美藝交流。來到現任女裝創意總監Maria Grazia Chiuri，她與印度亦甚有淵源，多年來與印度孟買的Chanakya工藝坊和Chanakya School of Craft工藝學院創辦人Karishma Swali緊密合作，兩人因而產生超凡的默契和情誼。

其實兩人深交已超過30年，自Karishma Swali於2017年創立工藝學院以來，便一直協助印度婦女在當地社群獲取自主權，並弘揚手工刺繡等工藝。無論在矢志保育多姿多采的刺繡手工藝，以及維護女性權益的理念這兩方面，Karishma Swali均與Maria Grazia Chiuri志同道合。雙方的合作包括Dior 2021秋冬高訂時裝展中，一幅面積達350平方米的刺繡作品、2022春夏高訂時裝系列另一幅龐大的布藝作品、2022秋冬高訂時裝展的絕美布景，以及2023春夏高訂時裝展構思的場地設計。這些閃閃生輝的裝飾作品呈現質感與光影交織的效果，展開當代藝術與高級時裝的創意對話。

受印度傳統服裝「紗麗」啟發

來到2023秋季系列，Chanakya工藝坊的傑作由場地佈置轉到華美的服裝上，Maria Grazia Chiuri選用的色彩和素材，亦反映她與Karishma Swali在創作路上互相影響。系列以經典的服飾為基礎，一組絲綢單品演繹色彩的變奏，晚裝大衣、受印度傳統服裝紗麗（Sari）啟發的直身裙、長罩衫、繫結半截裙及褶襉連身裙，以南印度泰米爾納德邦傳統絲織技術紡製，類似唐裝的真絲闊身套裝則用上繩結紐扣，展現由不同時裝源流構成的風格。雖然系列的重點在於精巧的刺繡，但印花同樣展現濃厚的印度風情，例如toile de Jouy印花換上印度風景的元素，Jardin Indien花卉圖案亦在絲綢睡衣、恤衫和連身裙上綻放。

editor's pick：全新水桶袋款 優雅格調

Dior在推出充滿印度風情的秋季系列的同時，亦帶來了全新的C'est Dior手袋系列。C'est Dior以水桶袋款為基礎，並以柔和線條勾勒獨特設計，流露雋永優雅的格調。手袋備有大、中、小3款尺寸，用色包括黑色、奶白色和啡色。皮革版本以燙印CD字樣，相同標誌亦點綴精緻的金色鎖扣。C'est Dior另有經典的Dior Oblique緹花版本，以及綴上macrocannage大藤格紋或marinière圖案的仿拉菲草織版本。

查詢：Dior 2524 8277 （置地廣場店）

文：溫兆明

模特兒：Alena N.（Primo）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

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[Showcase]

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