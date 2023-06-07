廚房說書人：英國王室國宴菜式今昔

國宴崇尚儉樸精簡

其實，在民主化大潮，以及健康飲食趨勢下，如今歐美各國的國宴都崇尚儉樸和精簡，通常只有3至4道菜，即使是超級強國美國也不例外。所以，今次英王加冕宴吃4道菜，其實是頗為標準，只不過菜式又真的是再儉樸了些。

已故英女王在白金漢宮擺國宴的4道菜標準組合，通常是魚、羊、甜品、水果，所以今次確實是「少嚿魚」。

這4道菜確是普普通通，沒有什麼稀奇，對於香港人來說，至緊要是好不好吃，以及多不多東西吃，所以，英國王室盛宴，吃的主要是排場，至於食物，並不如何值得令人羨慕和嚮往。

那麼1953年那次英女王登基，那次國宴又有幾道菜？答案又確實是比今次多，共有7道，但也不是太名貴，分別是：加冕雞點心、賽烏龜湯（mock turtle soup）、水煮龍脷柳、羊架、蟹餅（crab beignet）配蘆筍、士多啤梨甜酒啫喱（strawberry and Pimm's jelly）、甜點。

王室牧場自家飼養羊

要特別介紹的是賽烏龜湯，烏龜湯是傳統上英國貴族愛喝的湯品，港人或會竊笑，不要說我們吃龜苓膏殘忍，英國紳士不是一樣嗎？但近100年前，因過度捕殺烏龜，所以當地廚師改以賽烏龜湯（賽螃蟹那「賽」字的意思）來奉客，那是以牛頭肉和牛腦做出類似的質感。

另外，大家也可看到，7道菜中，一樣包括了魚和羊兩道菜，正如之前說過，英國王室在宴會上奉客的紅肉，通常是羊，而非豬、牛、雞、鴨，且是王室牧場自家飼養。

那麼，在「日不落國」那個帝國全盛時期，王室宴會菜式又會否豐盛些？不錯，在維多利亞女王以及繼任的愛德華七世那個年代，王室宴會確是可以多達12至14道菜，例如1906年，愛德華七世在溫莎堡宴請挪威王室的國宴菜單，當日便有多達11道菜，食物包括鱘魚魚子醬、番茄清湯、香魚醬、鵪鶉片、香煎燉羊腩片、春雞多士、維多利亞式沙律、蘆筍配醬汁、西班牙式餡餅、各式餅食、公主凍梳乎厘等。

從中可見，英國王室宴會，食物真的是愈吃愈儉樸，愈吃愈簡單，甚至港人也會吃得更好些，不太值得我們羨慕。●

文：蔡子強​（隔周刊出）

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