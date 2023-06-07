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Watch News：創藝推薦資助計劃 藝術家展現成果

【明報專訊】除了做好表，不少腕表品牌也積極支持藝術、體育或保育活動。Rolex逾半世紀以來一直致力與全球各地出色的藝術家與領先文化機構合作，剛在5月底便在雅典各大場地舉辦「勞力士藝術節——慶祝勞力士創藝推薦資助計劃成立二十周年」。

勞力士創藝推薦資助計劃（Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative）讓新進藝術家有機會得到所屬領域的大師的指點，從而提升自信，發掘並盡展自己的創作潛能。今次藝術節則持來獨立藝術顧問兼節目策劃Emma Gladstone OBE負責，她是倫敦Sadler's Wells劇院的前藝術節目策劃，以及Dance Umbrella的前藝術總監兼行政總裁。藝術節在雅典市內的舞台、藝廊和公眾場所，舉辦了為期一周的30多場精彩表演和活動，以希臘藝術家、專家和年輕人為對象，內容跨越舞蹈、戲劇、音樂、電影、建築、視覺藝術、文學等領域，讓歷屆創藝推薦資助計劃的門生展示其創作，門票亦以低票價提供給公眾，門票收入用於支持合作機構的藝術計劃。●

查詢：www.rolex.org/rolex-mentor-protege/rolex-arts-festival/programme

文：張曉冬

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