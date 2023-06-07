Watch News：創藝推薦資助計劃 藝術家展現成果

勞力士創藝推薦資助計劃（Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative）讓新進藝術家有機會得到所屬領域的大師的指點，從而提升自信，發掘並盡展自己的創作潛能。今次藝術節則持來獨立藝術顧問兼節目策劃Emma Gladstone OBE負責，她是倫敦Sadler's Wells劇院的前藝術節目策劃，以及Dance Umbrella的前藝術總監兼行政總裁。藝術節在雅典市內的舞台、藝廊和公眾場所，舉辦了為期一周的30多場精彩表演和活動，以希臘藝術家、專家和年輕人為對象，內容跨越舞蹈、戲劇、音樂、電影、建築、視覺藝術、文學等領域，讓歷屆創藝推薦資助計劃的門生展示其創作，門票亦以低票價提供給公眾，門票收入用於支持合作機構的藝術計劃。●

查詢：www.rolex.org/rolex-mentor-protege/rolex-arts-festival/programme

文：張曉冬

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