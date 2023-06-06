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Happy PaMa 教得樂 第452期

Happy Pa Ma

論盡教育：教育不需要救世主

【明報專訊】好多人唔記得王永平曾是教統局長，香港教育揸fit人。王師奶偶然機會看過王先生一篇〈漫談教育改革〉文章，情詞並茂，正好給多年來教育改革作一個註腳。印象最深刻的一句是「沒有人是教育的『 救世主』」。

不要干擾「園丁」工作

王先生文章中心重點是：教育是一塊園地，關心教育的人要做好一個園丁，或是協助園丁工作，不要做干擾園丁工作的人。他最後以《論語．子罕篇》的「毋意、毋必、毋固、毋我」與有關人士共勉。毋意是不憑空揣測事物；毋必是不要太主觀；毋固是不要太固執己見；毋我是不要太自我。王先生寫這篇文章時大約教改開始了5年左右，他似乎有點先知，預知教改的結局。我們有太多教育的「救世主」，這正是教育領導層常犯的錯誤。由1992年黄星華任教育署長算起，教育掌舵人繼續的有林煥光、余黎青萍、羅范椒芬、張建宗、李國章、孫明揚、吳克儉、楊潤雄和蔡若蓮，這頻繁的更替令香港教育沒有穩定的方向。董建華的問責制一出，局長的性格左右了發展方向，決策官員當自己是教育的「救世主」，不斷干擾園丁工作。當一個人以「救世主」自許，他或她一定自以為有「獨得之見」，也許阻止園丁鋤地、灌溉，視行之已久而有效的方式落伍，不知不覺墮入「意、必、固、我」的陷阱。

教改多年，政策翻天覆地，新猷不斷，哪一件帶來進步？母語教學本來是好事，以母語教授可縮短學習時間，將慳出來的時間增強英語訓練，相輔相成，並不排斥英語，可是教育的「救世主」曲解母語教學原意，妄憑一己之意憑空揣測。又依學校的教學語言强分為中、英文學校，揚英抑中，唉！看看家長選校的優次就知成效，講多無謂，但教育當局仍說母語教學成效顯著。

直資學校想得美好

講多一單「直資學校」，直資計劃原意是美好的，資助學校受制於政府的資助金額，不能進一步發展，於是鼓勵一些傳統名校變「直資學校」，讓這些傳統名校錦上添花，在一碗靚叉燒飯加多隻鹹蛋，好事一樁。可惜初期因教師薪酬由資助的安全線變成私校制度的不穩固，反應十分冷淡，為求成事，當局將條件放寬又放寬，才開始有學校參加。有些直資學校達到教育當局的初心，辦得有聲有色，可惜屈指可數。最令小婦人為資助學校憤憤不平的是教學語言的自由選擇，直資學校不用遵守資助學校的嚴格限制，中又得，英又得，唔知會唔會連俄文都得。至於《校本條例》驅使學校與辦學團體之疏離，更是敗筆中的敗筆。要數還有很多，都是自以為是教育的「救世主」心態下的產品。

讓我們協助園丁施肥、灌溉，不去干擾他們工作；願高官們不要以「救世主」自居，讓香港教育健康成長。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

（隔周刊出）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第452期]

相關字詞﹕親子筆陣 論盡教育 王師奶

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