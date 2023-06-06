明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第452期

Happy Pa Ma

家庭有教：減低英語學習焦慮

【明報專訊】香港大部分孩子從幼兒時期開始就學習英語。有些孩子長大後仍然自信滿滿，樂意跟師長、甚至外國人以英語溝通；另一些則含蓄害羞，非到必要時絕不開口。廣東外語外貿大學胡瀟譯博士的團隊發現，華裔學生學習英語時，主要的焦慮來自溝通憂慮、評價憂慮、對英文堂的憂慮，以及測考焦慮。綜合而言，「外語焦慮」會影響孩子學習第二語言的動機，亦會影響孩子在語文解碼、串字及閱讀理解等方面的表現，着實令人擔心。

要協助孩子克服英語焦慮，家長可以從「想、說、做」三方面着手：

想法：轉化為正面感覺

有些孩子一開口說英話便會「騰騰震」。如果孩子每次均未能得到及時安撫，焦慮感便會累積，長遠不單會影響孩子的英語學習表現，更會影響整體學習態度。一方面家長可以使用「感覺重估」，引導孩子將對英語的焦慮演繹為「身體提醒自己要專注」的正面感覺，促使孩子持續練習、面對挑戰。同時，家長鼓勵孩子學英語是為溝通，而不是「鬥聰明」，所以說英語時只需要簡單清晰，就能夠做到有效溝通，根本不用怕犯錯；到還有「餘力」和空間時，才慢慢「雕琢」出高質素、艱深的英語。

說法：遇說錯淡定糾正

倫敦大學學院周詠妍博士的研究指出，家長對英語的焦慮水平，對孩子的英語焦慮感亦有相當的影響。因此，當孩子說英語犯錯時，家長的回應宜顯得「淡定」，以免導致孩子對學習英語有強烈負面感觀。例如，當孩子說錯、做錯時，家長只需向孩子示範何謂正確，好讓孩子模仿跟從，而不用反覆點出孩子的錯處，孩子就不會重複感到自己不濟，能夠保持孩子的自信心和學習動機。

做法：多元學習提升能力

要促進孩子的英語學習，家長不妨參考簡單的英語學習方法，例如英語拼音解碼練習、組詞遊戲、多感官輸入學習法等，均能有效提升孩子的串字及英文閱讀能力。香港教育大學鍾杰華教授的團隊，自2021年起透過研究和課程發展，在小學推動英語學習計劃，以提升初小學生對英語學習的動機、能力感和整體水平。有興趣的讀者可以瀏覽《賽馬會「童步向前」英語學習計劃》網址（bit.ly/3MGbAO3）。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第452期]

相關字詞﹕林俊彬 張溢明 親子筆陣 英語學習 家庭有教

上 / 下一篇新聞