家庭有教：減低英語學習焦慮

要協助孩子克服英語焦慮，家長可以從「想、說、做」三方面着手：

想法：轉化為正面感覺

有些孩子一開口說英話便會「騰騰震」。如果孩子每次均未能得到及時安撫，焦慮感便會累積，長遠不單會影響孩子的英語學習表現，更會影響整體學習態度。一方面家長可以使用「感覺重估」，引導孩子將對英語的焦慮演繹為「身體提醒自己要專注」的正面感覺，促使孩子持續練習、面對挑戰。同時，家長鼓勵孩子學英語是為溝通，而不是「鬥聰明」，所以說英語時只需要簡單清晰，就能夠做到有效溝通，根本不用怕犯錯；到還有「餘力」和空間時，才慢慢「雕琢」出高質素、艱深的英語。

說法：遇說錯淡定糾正

倫敦大學學院周詠妍博士的研究指出，家長對英語的焦慮水平，對孩子的英語焦慮感亦有相當的影響。因此，當孩子說英語犯錯時，家長的回應宜顯得「淡定」，以免導致孩子對學習英語有強烈負面感觀。例如，當孩子說錯、做錯時，家長只需向孩子示範何謂正確，好讓孩子模仿跟從，而不用反覆點出孩子的錯處，孩子就不會重複感到自己不濟，能夠保持孩子的自信心和學習動機。

做法：多元學習提升能力

要促進孩子的英語學習，家長不妨參考簡單的英語學習方法，例如英語拼音解碼練習、組詞遊戲、多感官輸入學習法等，均能有效提升孩子的串字及英文閱讀能力。香港教育大學鍾杰華教授的團隊，自2021年起透過研究和課程發展，在小學推動英語學習計劃，以提升初小學生對英語學習的動機、能力感和整體水平。有興趣的讀者可以瀏覽《賽馬會「童步向前」英語學習計劃》網址（bit.ly/3MGbAO3）。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第452期]