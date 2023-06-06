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Happy PaMa 教得樂 第452期

Happy Pa Ma

善養救未來：從匙羮看進化

【明報專訊】今天，8歲的女兒在家中邊吃豆腐花，邊跟弟弟打鬧，玩得興起——「啪」一聲，豆腐花的匙羹掉到地上。那一刻，我生氣又擔心地板被弄髒，腦裏立刻浮現：「都說了吃東西時不要玩！」我覺察到自己的憤怒，停下來，把話收回去，但語氣依然嚴厲：「馬上把匙羹拾起來，唔該！」

幸好，我一直以善養（輔助式教養法）教導孩子。女兒明白別人的情緒不等於自己的過失，沒有被嚇壞，仍平靜地問拾起匙羹後要如何，我請她把匙羹拿給工人，拿另一隻匙羹繼續吃豆腐花。

待心情回復平靜後，我便詢問女兒感受去修復關係，並分享兒時經歷：

「每當我弄髒地方，外婆會打，媽媽會罵。所以，現在我一看見地方髒了，便會十分生氣。」

「我討厭太婆和婆婆！」

「其實當年婆婆被打得更厲害，而太婆童年更慘。」

「啊！我討厭全部人！」

「太婆對婆婆，已比她的遭遇好；婆婆待我，又已比太婆待她好；我待你，又比婆婆待我好；我們都在進步呢！」

心理史學家萊．德莫斯（Lloyd deMause）發現幾千年來，全世界的教養文化傾向透過6個模式演變，隨時代更替，某個模式會成為當時主流：

一、殺嬰模式：古時嬰兒及孩子常被視作祭品殘殺。

二、遺棄模式：社會雖不認同殺嬰，遺棄嬰孩卻成了新趨勢。

三、矛盾模式：14世紀起西方漸漸否定遺棄孩子，卻相信兒童「性本惡」，透過毆打和嚴厲懲罰使他們絕對服從。

四、侵擾模式：18世紀大眾對兒童同理心提升了，但情感疏離，仍以懲罰和恐懼去控制孩子。

五、社會化模式：19世紀末至20世紀，兒童權益受法律保護，但社會重視紀律多於情感，常以輕微體罰、羞辱或獎勵、讚美來改變孩子。

六：輔助模式（善養）：父母能覺察自己情感需要，善待自己，也容讓孩子可以無畏無懼地表達感受和需要，在安全感中成長。

傷害背後 看到進化 感受被愛

回看我的家族歷史，也是整個教養進化歷程的一員！

我外婆生於農村，父母沒時間關心和照顧孩子。外婆排行最小，小時候吃飯，餸菜都被年長兄姊搶光，她只吃白飯。天未光就背着很重的擔挑，摸黑到市裏賣菜，有幾次差點被山洪冲走。外婆雖有父母，卻在「遺棄模式」中成長，沒受到保護，也沒經驗過被珍惜和重視，十多歲就被盲婚嫁出去了。

我外婆對我媽，是矛盾模式混合遺棄模式。外婆很討厭孩子，我媽每幾天就被打一頓（矛盾模式），有時還會把我媽趕出屋外（遺棄模式）。我媽有時會被打至抽筋，要姨媽幫忙塗跌打酒。除了供食住外，我媽幾乎沒感受過外婆任何的關愛。

我媽對我則是侵擾模式混合遺棄模式。嚴格操控，要求規律作息，否定情緒（無論正面或負面），說話和表現都要符合要求，否則就換來懲罰（侵擾模式）。我媽常用冷待來懲罰我，而每次冷待，對兒時的我來說，都是一次遺棄，我總要花很多氣力來換取被母親重新的接納。

由遺棄到矛盾到侵擾，傷害背後，我看到進化；進化背後，就是我們曾感受過的愛。太婆的爸爸有時會給她說故事，公公在艱難中也曾買玩具給媽媽，媽媽則會給我買雪糕車的雪糕，肚痛時用驅風油給我搓肚。這些一點一滴，都化成讓世界更美好的動力！而我則努力從社會化模式進化到輔助模式。

女兒說：「如果我將來的孩子打翻了匙羹，我會很溫柔地叫他再拿一隻就好，不會像你這麼煩躁。」

對啊，教養一直在進步，我期待着輔助教養下的孩子，建立更有愛和包容的新世界。

文：周芷欣

作者簡介：佛系媽媽芷欣，佛法輔導碩士，育有一子一女。原本家庭事業兩得意，產後卻陷入抑鬱。後來接觸到《善養小童成大同》一書，從中看見自己抑鬱背後的的童年創傷，深受感動，最後憑借佛學和內在小孩走出陰霾，放棄原有工作，致力推廣善養和療癒。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第452期]

相關字詞﹕親子筆陣 周芷欣 善養救未來

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