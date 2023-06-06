日式育兒記：「紅白對決」運動會

日本小學的運動會一般也是在自己學校的操場舉辦，今年是新冠肺炎復常後第一個運動會，以往兩年的運動會也按不同年紀分開上下兩部分，大概1個半小時內完結，今年則全校在同一個時間內舉行，整個運動會大概3小時左右。聽一些媽媽前輩說疫情前的運動會足足有6個多小時，每個家庭也要帶上全家人的便當，媽媽們也紛紛呻着說這些又長又累的運動會，我實在太幸運不需要經歷長版運動會。

大家可能以為日本只有新年節目才有「紅白對決」，其實這個紅白概念從小學開始已植根在日本人的文化。學校會在運動會前將全校學生分成紅白兩組，然後有不少不同年級學生一同合作的項目，再作紅白對決，例如扯大纜、投波入網、接力賽事等，最後再按點數看看哪一隊勝出。大家真的會出盡力為自己的組別打氣。至於個人賽事，一般每個學生也會有一次個人跑步的賽事，然後會有一個表演環節，還有一個跟不同年級合作的項目，被學校選拔出來的學生也有接力環節。

趁空檔回家休息

要看全級學生比賽，大家可能會感到有些悶，因為大部分的家長如我，也只想看到自己的孩子或一些熟識朋友的子女出賽或表演。日本學校的好處就是家長早於兩星期前已把運動會當日的流程拿到手上，詳細知道自己的孩子在什麼時間出賽，學校當然也會嚴謹遵守流程的時間，所以家長可以輕易掌握什麼時候來觀看賽事，自由出入學校。由於大家也是住在學校附近，所以當有半小時或一小時空檔，大家也可以回家休息一下，有年幼小孩的便帶他們去旁邊的公園放電，等到自己孩子出場又再回來學校，不得不讚賞這個靈活安排，也可能因應這個靈活度，眼見不少家庭也是全家總動員，連同外公外婆等一同前來觀賞賽事，一起為自己的兒孫打氣！

跑第一名 一張貼紙獎勵

不過我自己覺得跟香港最最最大分別的是，整個運動會是不會頒發任何獎牌或者獎盃，跑第一名的只會得到一張貼紙，大家只是歡呼一聲便過去，文化真的很不一樣。哥哥贏了3個賽事，總共拿了3張「一等」的貼紙，他已經樂透天。半天的運動會就在一片高昂的氣氛下完結，孩子們回家後再相約大家去公園玩樂，好讓父母能悠閒地度過一個周末。

文：椰菜媽

作者簡介：最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了兩個椰菜B，移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

http://www.facebook.com/cabbagepatchkidsinjapan

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[Happy PaMa 教得樂 第452期]