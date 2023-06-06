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副刊
Happy PaMa 教得樂 第452期

Happy Pa Ma

讀書時節：從外國人角度 訴說香港故事

【明報專訊】常戲言香港是個工作的城市，生活的話，比較嚮往人少壓力小的地方，假期也得坐坐飛機，穿州過省，抽離香港的節奏。所以，那一天我在書店看到《外國人喜歡香港的N個理由》這本書就特別好奇，到底怎樣的外國人會愛上勞碌營役的香港？翻開這本屬於外國人的口述傳記，作者Mark O'Neill固然是外國人，書中各篇的受訪者也是外國人，但其實這書的中文和英文版都由本地的三聯出版社出版，每一章都是不折不扣的香港故事。

從艱難到幸福

東往西來，北水南調，華洋雜處的香港似是個中途站。戰亂、經濟蕭條或疫情封鎖，香港土生土長的人們大多都走不了，也以為外國人在困境時總會一走了之。事實卻非如此。《外國人喜歡香港的N個理由》第一部分「移民的下一代」中的各個章節，就是一個又一個戰亂之際，留守香港的故事：有的在戰時照顧同胞，有的視香港為機遇之地，更有的視香港為成長的地方。像父親為英籍商人的 Cautherley，出生與成長都在二次大戰的香港，在苦難期間有過離開的機會，最後還是選擇在原地扎根。Cautherley憶述的往事裏，窩打老道、青山道、荃灣、尖沙嘴，都是他聚會、上學的社區，其實也就是我們生活的社區。書中第一部分的受訪者，是戰後留下來的第一、第二代甚或第三代。他們視香港為他們的家，在戰亂之後，仍留下來與香港一起發展、成長。

生活中的平實真誠

從歷史走到今天，香港的吸引力似乎沒有減退。《外國人喜歡香港的N個理由》除了陳年舊事，更多是當下留在香港的外國人故事。他們的故事並不波瀾壯闊，是平實真誠，有在監獄當傳教士的瑞士牧師、到香港參與電影的德籍演員、經營柔道館的日本人、在港製作寶萊塢電影的印度人等。各人的故事中提到香港的吸引力，除了機遇，還有我們習以為常的生活細節，例如對外國人來說便利的生活圈，或好像表面急趕冷酷的香港人，在法國廚師Alexandre 眼中，香港人是「思想開放彼此沒有隔閡」的。

發掘香港美好

人長大了，工作繁忙，會因為疲倦而忽略了香港的動人處。疫情漸退，一切重回正軌，我們應該重新發掘香港的美好。原本因為好奇而拿起《外國人喜歡香港的N個理由》這本書，最終卻被這本書觸動，提醒自己要懷着謙卑的心，借鏡別人的角度去了解香港的故事。

在此用書中幾句頗有印象的說話作結，是出自澳洲籍的Kenda：「這裏乾淨、秩序井然，有一流的交通；這裏有效率，人很友善。你可以這一刻還在中環商業區，15分鐘後已經走在遠足徑上，享受森林的野趣和寧靜。世界上沒有別的地方有這種妙處，我們超喜歡。」

文：程志森（資深學校圖書館主任）

作者簡介：手捧一本書，是幸福的。兩位學校圖書館主任——程志森和倫雅文，想分享閱讀的快樂，聊大小朋友的書，聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻，就是讀書的好時節。

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[Happy PaMa 教得樂 第452期]

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