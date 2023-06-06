親子筆陣．永明的天空：人生主力牆

這裏無意去討論主力牆應否拆走或如何復原，我相信大家都明白拆牆鬆綁，增加空間能破舊立新，三方落牀；惟要超越物理定律，還需很多測試和驗證，以顧及個人乃至大眾安全為上。唯此個案讓人明白主力牆蘊含中流砥柱之意，不禁令人想起物理以外，心靈上、關係上是否也有承重之牆？

「沒有愛，人類連一天也不能存在」

HappyPaMa的朋友們，正所謂生命中有不能承受之輕或重，亦即是無論是輕或重，均要承受或者承擔。那你認為人生中的主力牆是什麼呢？不會是鋼筋和水泥吧？那麼是物質嗎？食玩買？旅遊回鄉？還是成就？夢想？信仰？家人？健康？ 人生主力牆若被拆掉，那麼……

介紹你認識一位上世紀著名的精神心理學家——弗洛姆（Erich Fromm），他有一本今時今日仍流行的著作——《愛的藝術》，1956 年出版，今天在城中公共圖書館及一般書店仍照常上架。書中弗洛姆提到「沒有愛，人類連一天也不能存在」；可想而知，作者的倡議近乎宗教，難怪此書被認為是時代不朽經典。對！人生的主力牆係愛呀，朋友！

「愛的藝術」需學習才能實踐

《愛的藝術》英文書名為 The Art of Loving，Art譯作藝術，含義豐富，讓人感覺抽象，原來其意涵更接近技術或技能。作者一再指出「愛的藝術」是需要學習的，透過明白理論，加以操練，方能實踐。另外Loving不同於Love，其以進行式ing為名，是動詞化的名詞，寓意愛是動態的，是透過行動使其呈現的。

弗洛姆認為任何藝術的實踐，都有基本要求：那就是紀律、專注、耐心，還有「無上關注的態度」。爸媽們，可能你會認為這是老生常談，了無新意，然而在AI世代的今天，我卻感到任何關係中，這些要求就是主力牆的鋼筋和水泥，足以維繫人與自己，乃至人與人之間的穩定和諧。坦白說，當遇上孩子們情緒失控，或是自己滿有無力感、焦慮，甚至懷疑人生時，你需要多少時間調整，才能撫平不安，與洶湧的或是沉鬱的情緒共處呢？

或許有人會認為AI能提供絕佳親子妙法，但卻不能取代父母的關注吧？朋友，在AI尚未能創造出擁有「愛的藝術」的機械人之前，不妨抽些空檔，從認真愛上自己開始，以一種好好照顧自己的態度，由己及人，確認「主力牆」處於理想狀態，夠承重之餘，也能抵禦強風。

抱歉無法與你一起共同細閱及討論弗洛姆《愛的藝術》，謹此誠意向你推介。

夏日炎炎，以cold brew陪讀The Art of Loving，也是藝術吧！

文：楊永明

作者簡介：資深教育工作者，保良局陳守仁小學前任校長，認為人的發展有無限可能，透過不同的互動體驗與自我追尋，就能找到持續的幸福。

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[Happy PaMa 教得樂 第452期]