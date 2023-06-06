採訪手記：義師助學生補充「維他命」

打好底子 公平競爭

Anson認為，這年代學生要學的，遠比我們那一代深，而功課作業，也不像從前般，單單搬字過紙就能應付，而是需要更多分析和思考。奈何學校課時有限，教師要追趕進度，未必可兼顧每一個學生，孩子在課堂上吸收不了，便要靠課後有人再解畫，這個人可能是家長，但更多時，都是補習老師。「補習就好比『維他命』，幫小朋友打好底子，再學習下去。當現今大部分學生都有『維他命』吃時，若窮家孩子沒有，那自然會比下去。」就是基於這個原因，促使Anson多年來堅持推動義務補習，希望不論富或貧，每個小孩都有平等的學習和競爭機會。

提供免費中英數補習

她牽頭成立的非牟利慈善機構「起跑線扶貧助學協會」已正式營運，一班義師正準備就緒，為全港合乎資格的清貧中、小學生，提供免費的中、英、數補習服務。唯Anson透露，由於協會欠缺場地，暫時只設線上補習，她盼望獲有心人慷慨贊助場地，透過實體見面接觸，讓義師可身教與言教兼施。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第452期]