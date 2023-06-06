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法國非裔畫家 抒發家鄉情懷 柔和筆觸 連繫遠方家人

【明報專訊】自全面通關以來，本地藝術市場及實體活動恢復生機，來自世界各地的藝術再次聚首香港，亦有不少藝壇新星攜帶新作首次赴港，交流多元文化，為城市增添新氣象。今個月，本地畫廊WOAW Gallery帶來法國藝術家Soimadou Ibrahim在香港的首個個展In Deeds and Gestures，他的17幅全新作品專門為這個展覽創作。Soimadou第一次踏足香港，免不了興奮與緊張，別看他一臉靦腆，談到自己的畫作時卻滔滔不絕。

Soimadou於法國成長，青少年時在西北部小鎮布列塔尼生活，那裏距離首都巴黎數小時車程。作為來自科摩羅（Comoros）的非洲僑民，他對法國的社會發展和種族矛盾有很深的體會與洞察力。隨着年齡增長，他亦開始思考、挖掘自己的雙重文化身分。「我是法國人，在法國長大，但也很希望透過藝術，探索科摩羅的獨特風貌，將對於那個地方的認知畫出來。」

科摩羅是位於東非的一座火山群島，19世紀中期被法國殖民統治，直到1975年才宣布獨立。年幼時，Soimadou也曾在科摩羅的海邊小鎮Itsikoudi居住過，而他的大部分家人現仍於當地居住。游走於兩個文化之間，讓他對家鄉的記憶、後殖民主義及社區群體的重要，都有獨特的見解。

描繪社群與大自然和諧共存

Soimadou為本次展覽取名In Deeds and Gestures，期望表達一種人與人、人與大自然之間雙向的愛，以及兩者和諧共存的關係。他解釋道：「像是這幅Waves and Obsidians，我便想體現人們在大自然中很休閒自在的存在。在科摩羅，大家閒暇時會到海邊聚會，那裏有舒服的海浪和鋪滿沙灘的黑曜岩（一種火山岩），畫中人左手拿着一罐啤酒，右手拿着吃剩一小塊的麵包，打扮得很隨意，正準備去海灘聽聽音樂或者找鄰居聊天。我還特意加入了法國元素，你會看到他正穿著巴黎聖日耳門足球會（Paris Saint-Germain）的短褲！」

科摩羅的動植物是這個系列的重點，其中反覆出現在作品中的一個符號便是依蘭花，代表國家的絢麗和富饒。「起初我還以為這種花來自非洲，沒想到原產於東南亞地區，能夠在研究中接觸這些知識，以及不同地方的交流過程，讓我覺得很有趣。」而另一個符號則是藍腹佛法僧，是一種常見於非洲地區的鳥類，在Soimadou的畫作中象徵着緊密的家庭、鄰里及社區關係。「這些鳥就像我的大家庭和社區裏的人一樣，彼此相伴，相處融洽，大家既是付出的那一方，也是接收好意的那一方。」正如人類靠大自然生存，靠大自然繁榮發展一樣，我們又可以怎麼回饋身邊的人，以及保護獨特的地方文化和生態呢？

以肖像創作 表達對家人關懷

環繞畫廊一圈，Soimadou說畫作裏的人物都以家人為靈感，透過畫作與遠方的家人連繫，為自己增添一份親切和歸屬感。說起他為弟弟畫的Baller，Soimadou的眼神不禁柔和起來：「我的弟弟很喜歡打籃球，這是他平時準備上場的造型，拽着衣服有點緊張。他快要離開家鄉到國外讀書了，所以為這幅畫取名Baller，除了有表面的意思之外，還有我對他的寄語，望他一切順利，不畏挑戰，取得成功。我還為這次展覽畫了表妹的肖像，不過她暫時還沒有見過這幅畫，到時候給她一個驚喜好了！」這些畫作運用了明亮的色彩及柔和的筆觸，看上去充滿稚氣，這種簡單卻令人舒服的觀感，蘊藏了藝術家對家人、社區及自然世界的關懷。

Soimadou為本次畫展首次踏足香港，對這裏充滿好奇，更期待觀眾的反應。「香港給我的感覺是：『原來大家真的會來看我的畫展！』可能倫敦和紐約的觀眾有太多選擇，時刻都有各種各樣的展覽，所以反而沒有那麼多人來看我的展，在這裏，大家的反應更加雀躍，還會和我一起討論作品。」

疫後思考人生 開展藝術生涯

誠然，從事藝術創意工作從來不是易事，要打響名堂更是很靠際遇。2016年，Soimadou碩士畢業後，曾試圖在巴黎找工作，卻發現異常困難，便索性跟隨女友到英國倫敦發展。當時成功找到一份做平面設計的工作，便埋頭苦幹了幾年。直到3年前遇上疫情，他重新思考人生的方向，於是勇敢踏出第一步，參加畫廊的open call，自己的藝術生涯便由此開始。

在短短時間裏，Soimadou已在倫敦、紐約、邁阿密、溫哥華、東京、上海、香港，甚至返回巴黎展示過畫作，他亦自覺不可思議。「倫敦的藝術生態非常活躍，大家根本不理會你從哪裏來、長什麼樣，整個氛圍開放和包容許多，這樣的環境讓我看到更多的機會和可能。」

從交談中不難看出Soimadou是個細膩且有耐心的人，他透露，每次自己都會為新作撰寫10幾頁的concept notes，希望把自己的想法毫無保留地抒發出來，這次亦毫不例外。「不過這些筆記的內容都很長，所以只供自己參考，哈哈！我更期待聽到觀眾自己的詮釋。」來到香港，Soimadou表示，雖然兩地的歷史和現狀非常不同，但有些特質是不分國界的。「我們的文化差異雖然大，但最有趣的不就是能夠互相學習嗎？而且大自然是共通的，我們作為人類，怎樣也會對大自然有一定的嚮往和感觸。」站在寬敞的空間欣賞Soimadou的畫作，頓時感覺世界與我們的距離，也不算太遠。

■In Deeds and Gestures by Soimadou Ibrahim

日期：即日至6月18日

地址：中環皇后大道中9號The Galleria G07

費用：免費

網址：www.woawgallery.com

文：林玥彤

編輯：朱建勳

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電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕荷蘭 中環街市 設計 收藏 非裔 藝術 科摩羅

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