明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
飲食

冬蔭功糉「泰」香辣

【明報專訊】說到泰國菜，自然會想起冬蔭功這款芳香開胃的酸辣湯，想不到創意中菜網店點盒子中華料理，今年端午節來個中泰合璧，創作出冬蔭功糉，名為泰式冬蔭功椰香糉，帶來市面少見的泰式辣味糉。點盒子的公關分享，創作團隊發現近年香港人愈來愈愛吃辣，於是構思製作一款冶味的辣味糉，由於去年推出過麻辣月餅，若今年製作麻辣口味糉子，便失去新鮮感，於是嘗試創作充滿異國風情的泰式辣味，希望為客人帶來新鮮感。

為了令每口糉都能吃到冬蔭功的味道，製作上都要花點心思，製作團隊將糯米混合冬蔭功醬、椰漿、檸檬葉絲及辣椒，先讓酸辣味滲入糯米中，再用糉葉包裹混合糯米、去皮綠豆、本地五花腩、生曬蝦乾和鹹蛋，再煠3小時，經風乾、冷凍等多重工序。

要嘗最佳風味，先從雪櫃冰格取出糉子置室溫解凍後，隔水蒸約15分鐘，按喜好沾豉油或砂糖吃。記者打開糉葉，可見糯米濕軟，偏淡黃色，入口先嘗到檸檬葉的清香，隨即散發冬蔭功的辛辣，辣度介乎小辣至中辣之間，尚可接受，而辣味也沒有蓋過五花腩等材料味道，味道有層次，美中不足是酸味和椰香較薄弱。

瑤柱銀魚仔糉清香彈牙

辣味糉子之外，點盒子還推出全新瑤柱銀魚仔糉。選用香港生曬的銀魚仔，其魚身較白，魚味也香。品牌公關分享，山東至浙江的沿海地區喜歡以銀魚仔入饌，因此也為這款糉子增添了地方特色。餡料包括糯米、去皮綠豆、原條銀魚仔、瑤柱和本地五花腩。記者打開糉葉，便傳來銀魚仔的清香，口感彈牙。

■點盒子中華料理：端午節慶節食品

訂購日期：即日至6月20日

早鳥優惠：即日至6月11日

自取日期：即日至6月22日

自取地點：一盞燈（長沙灣發祥街10號李鄭屋商場地下110號舖）或點茶工坊（觀塘鴻圖道79號嘉士亞洲工業大廈1樓）

網址：www.palateinabox.com.hk

[飲食]

上 / 下一篇新聞