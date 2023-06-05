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人生下半場

健康

談痛說情：高跟鞋人字拖 招周身痛

【明報專訊】她熱愛穿高跟鞋，不論上班、外出購物、休閒逛街，甚至上舞蹈課，都必定穿上高跟鞋。每雙高跟鞋的鞋跟高度至少5厘米，才能襯托雙腿修長的線條美感。她穿高跟鞋已有10多年，雖偶有腳趾痛或腿部痠軟，但泡泡熱水或熱敷便好了。

拉扯腿部神經 刺痛麻痹灼熱

然而，她最近感到腿部有些不尋常，刺痛麻痹感不時從腳底延伸至小腿，間中更有火燒的灼熱感。她曾冰敷患處，卻只能短暫紓緩。由於跟平常的痠痛不同，不禁讓她擔心起來。

經過診斷後，醫生告訴她一則壞消息和一則好消息。壞消息是，她腿部的痛楚不是一般肌肉痠痛，而是神經痛—— 一條由腿部經過足踝伸延至腳底的神經線，因她長期穿著高跟鞋，不僅令小腿肌肉繃緊，更拉扯及令肌肉束緊這條神經線，日積月累下令神經受損引致神經痛，產生刺痛、麻痹及灼熱感。好消息是，由於病情不算嚴重，接受注射治療紓緩痛楚，同時減少穿著高跟鞋，便能夠根治。

事實上，經常穿著高跟鞋帶來的痛楚問題並不少。除了上述提及腿部肌肉痠痛，有時甚至會出現膝痛、腰痛甚至肩痛。雙足作為人體根基，當這個根基出現問題，便容易牽連全身，就如層層疊起的積木遊戲，當底部木塊無法做好有力平衡，上方也會搖搖欲墜。

理想鞋跟高度2至3厘米

鞋跟過高不好，但過矮也不好。我們天生的良好腳形，是腳底有一足弓，讓腳底中心位置稍稍拱起，為身體提供平衡支撐、行走推進及避震等功能。但鞋跟太矮甚至平板鞋如人字拖，沒有給予足弓足夠的承托力，有可能令整個身體的重量無法有效分佈，結果又會令關節及軟組織受力不均而帶來不同問題。

由此可見，選對鞋履是非常重要。理想鞋跟高度是2至3厘米，最符合人體力學的高度。此外，大小合適乃是必須，不要只看鞋履尺碼，而是親身試穿。值得一提的是，不少人喜歡往outlet選購較便宜的鞋履，但由於那些貨品可能存放多時，柔軟的皮革或出現硬化，破壞舒適度並令雙足受壓，應小心選購。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：薛詠珊（香港中文大學賽馬會痛「正」能量計劃總監、家庭醫學專科醫生）

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