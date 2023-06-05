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健康

醫言有理：EBV與癌症關係密切

【明報專訊】19歲王小姐發燒超過3星期，扁桃腺、頸部淋巴結及脾臟脹大。驗血檢查顯示王小姐有貧血，白血球及血小板數量亦減少；血液見非典型淋巴細胞，同時有嚴重肝炎現象。病毒基因測試發現大數量的愛潑斯坦-巴爾病毒（Epstein-Barr virus，EBV），同時IgM病毒抗體呈陽性反應，確診急性愛潑斯坦-巴爾病毒感染。骨髓出現噬血細胞現象（hemophagocytosis），巨噬細胞（macrophage）吞噬紅血球、白血球及血小板。醫生處方對付B淋巴細胞的利妥昔單抗（rituximab），王小姐迅速康復。

急性愛潑斯坦-巴爾病毒感染，誘發傳染性單核白血球增多症（infectious mononucleosis），俗稱接吻病（kissing disease）。受愛潑斯坦-巴爾病毒感染後，病毒在唾液留存多月，傳染性極高。

包括鼻咽癌及多種淋巴癌

50歲陳先生最近有鼻塞和流鼻血現象，磁力共振掃描顯示鼻咽有腫瘤，活檢確診鼻咽癌（nasopharyngeal carcinoma）。40歲李先生上顎出現小腫塊，磁力共振掃描顯示鼻咽有腫瘤擴散至上顎，活檢確診鼻腔自然殺手/T-細胞淋巴癌（natural killer/T-cell lymphoma）。在中國南部地區，鼻腔腫瘤非常流行，包括鼻咽癌及鼻腔自然殺手/T-細胞淋巴癌，在西方國家則極為罕見。兩種癌症同樣與愛潑斯坦-巴爾病毒關係密切，發病時可在患者血液找到病毒基因。

愛潑斯坦-巴爾病毒還與多種淋巴癌關係密切，包括器官移植後出現的淋巴癌（post organ transplant lymphoma）、伯基特氏淋巴癌（Burkitt lymphoma）、何傑金氏淋巴癌（Hodgkin lymphoma），某些瀰漫性大B細胞淋巴癌（diffuse large B cell lymphoma）及與愛滋病病毒感染有關的淋巴癌（HIV related lymphoma），還包括某些胃癌。這些癌症在地界不同地方有不同的發病率，可能與遺傳或其他環境因素有關。

文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）

相關字詞﹕淋巴癌 鼻咽癌 梁憲孫 愛潑斯坦-巴爾病毒 醫言有理

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