改善生活質素減焦慮 抗癌紓緩治療並行

病人可以選擇抗癌治療、紓緩治療，甚至兩者並行。無論選擇哪一種治療方案，最重要是好好善用有限的時間，珍惜與家人相聚的機會。

曾先生今年75歲，不幸確診肺癌，並轉移至肝臟、骨骼和淋巴組織，腫瘤已侵蝕了脊骨，令他背部疼痛。因為腫瘤組織並沒有發現任何基因突變，醫生建議用化療作一線治療以控制病情。上星期，他和兒子來到診所，問了一些有關化療和紓緩治療的問題，相信也是許多病友的疑問。

延長患者穩定期

1.病人年紀很大，是否適合化療？

老年人是否適合做抗癌治療，並不是取決於年紀大小，更加重要是病人身體狀態、過往健康紀錄、現時器官功能（如血色素、肝腎功能等）、自我照顧能力，還有家人支持和病人意願。

2.若不接受化療是否等於「等時間」？

病人若因個人意願或身體狀態不接受化療，並不代表是「等時間」，也不等於消極心態。相反，是正面的態度明白生命有限，更加珍惜並好好計劃時間和體力，去完成自己想做的事，這些事情可以是不同的範疇，小事例如看一本書或一部電影、跟好友聚餐、去個短旅行，或家務事如遺產分配、照顧安排等。

晚期癌病進展不能預測，病人通常在診斷後會穩定一段時間，然後出現惡化，身體開始消瘦和虛弱，以至死亡。這段穩定期每個病人都不同，有的較長也有的較短，病情或會反覆或有新症狀出現，我們希望能延長這穩定期，並減低併發症的出現。

3.紓緩治療是否在化療後才能使用？

不是，紓緩治療並不是放棄治療，它是可以跟其他治療同步做的。

紓緩治療旨在為晚期患者和其家屬提供身、心、社、靈各方面的整體照顧及支援服務。透過早期識別、正確評估、治療疼痛和其他身體、心理或精神問題來預防和減輕痛苦，並幫助患者在生命最後階段活得安詳和豐盛，平靜地走完人生旅途，同時亦為家屬提供情緒支援和輔導。紓緩治療肯定生命的寶貴，同時將死亡視為人生必經階段，既不加速也不推遲死亡。紓緩治療團隊包括醫生、護士、社工、臨牀心理學家、物理治療師、職業治療師、院牧等。

減不必要入侵治療

昔日患者多在抗癌治療用盡後才開始接受紓緩治療，導致以下問題：

•醫生在做積極抗癌治療時缺乏對患者症狀和痛苦的了解

•患者被轉介到紓緩治療時感到突然，並覺得被醫護人員放棄

•患者和家人沒有足夠時間作心理準備

如今醫學上建議應盡早把紓緩治療融入癌症治療中，其好處包括：

•使患者和家人對護理和治療更滿意

•維持並改善患者生活質素

•在病情惡化時減少患者抑鬱和焦慮

•減少患者臨近生命盡頭時不必要的入侵治療

4.病人到了最後階段，會否非常不舒服？會否很痛呢？

不用擔心，治療團隊會一直跟進病人的狀况，也會適當地使用紓緩的藥物。例如針對痛楚，有不同的止痛藥幫助病人止痛，除了撲熱息痛等較普通的止痛藥之外，還可用更高級別的弱鴉片類止痛藥（例如tramadol、codeine）；或強鴉片類止痛藥（例如morphine、 oxycodone、fentanyl等）。

另外，醫生也會根據病人需要使用介入治療，如局部神經線麻醉、放射治療止痛；又例如氣喘，也有不同的方法紓緩，除了藥物外，可考慮非藥物治療。舉例，簡單如使用手提電風扇，將風扇固定在距離臉部約20厘米位置，讓涼風吹向臉部顴骨位置，患者會感到症狀減輕。

大部分病人都會安詳地走人生最後一段。我們理解病人面對疾病和死亡會恐懼，會陪伴病人和家人一起面對。

文：陳穎樂（香港大學臨牀腫瘤學系臨牀助理教授）

編輯：朱建勳

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