吾生有杏：院長醫生周記（230）：天涯何處覓吾醫？

行醫30多載，撫心自問，整體上今天的醫生比上一輩的醫生進步。例如小時候，醫生經常擺官威，對病人不瞅不睬，今日很少醫生的態度會如此惡劣。以往病人投訴無門，有苦自己知，現今病人卻有清晰渠道去表達不滿或追究責任。如此看來，究竟問題出在哪裏，令醫患關係變得愈來愈疏離，甚至互不信任，動不動便訴諸法律？

醫生逐漸變服務員

我相信問題錯綜複雜，「冰封三尺，非一日之寒」。簡單來說，社會進步得很快，生活條件大大改善。故此大眾對健康的要求愈來愈高，而承受疾病的能耐卻愈來愈低。因此，大眾對醫療「質」與「量」的期望不斷上升；加上醫學知識普及，醫生以往高高在上、「一言堂」的日子不再。隨着醫患不對等的關係消失，醫生逐漸變成提供醫療技術的服務員，而病人亦變成了client或購買服務的顧客。偶爾遇上服務水平與承諾及期望不符，甚至「貨不對辦」，便以法律解決爭端，最終雙方都成了輸家。

堅持做「人性化」醫生

曾經一個老前輩與我閒談，告訴我他尋覓心儀醫生的六大秘訣。一、凡出身清貧或世家子弟的醫生不要，因為窮家子弟難敵金錢誘惑，而世家子弟不明人間疾苦；二、凡滿口醫院指引的醫生不要，因為他們只懂按本子辦事，難有同理心，把你視為病症多過是病人；三、凡叫你自己選擇和作決定的醫生不要，因為他們不會為你設想，只想把責任推卸給你；四、凡對科研沒興趣的醫生不要，因為他們缺乏大志，甘心做個人云亦云的服務員；五、凡沒有學生追隨的醫生不要，因為他們醫術平庸，不能樹立榜樣；六、凡木無表情的醫生不要，因為他們對生命沒有感覺。

聽罷，我只望他一生健康不用求醫。天涯海角，哪裏可尋覓他心目中理想的醫生？

其實醫生也是人，有時候我們也會感到軟弱、無助、焦慮、恐懼、憤怒，甚至會犯錯。天下間沒有「完美」的醫生，只有在「講求業績」、「去人性化」的風氣下仍堅持做個「人性化」的醫生。但願我們一生能夠與病人同行，彼此坦誠相對，不單與病人分享成功治病的喜悅，亦與病人共同承擔失敗的苦果。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：陳家亮（中文大學醫學院院長）

[健康]