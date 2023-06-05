個案：認眼鏡髮型 誤當兩人為同一人

個案1：藉身高聲線分辨教師

Sandy（化名）說她的女兒常常自嘲是臉盲群組。「在街上碰見同學的媽媽，與對方閒聊離開後，女兒立即問我：『她是誰？』其實那個媽媽跟我們蠻熟，曾一起吃飯逛街行山……追韓劇時，女兒最常問我的並非劇情，卻是『這是誰』？那是幾乎每集都出現的角色啊！」

自覺有臉盲問題的女兒，從小已透過觀察別人身高、髮型、衣著、聲調語氣等來建立認人方法。Sandy說，「例如她跟我分享學校有兩個體育教師，同是戴眼鏡和紮馬尾，她一直以為是同一人，後來經同學提醒，才透過身高和聲線辨別出是兩名教師」。

後天臉盲症

個案2：腦創傷後突臉盲

Thomas（化名）因交通意外導致腦創傷，面對突如其來的臉盲症，他不但認不到伴侶和家人，連自己也認不出來！某天經過大廈玻璃幕牆，看見反射出來的影像，理性上知道那是自己的影像，但就是認不出！那種震撼令他驚嚇。

伊利沙伯醫院高級臨牀心理學家陳詠詩稱，由於Thomas年輕，接受能力強，加上以正面和積極態度面對臉盲症，經1年多治療，能夠掌握「認人」方法。「他特製一個公司組織表，張貼所有同事相片，並記錄各人約2至3個特徵，例如某人臉上有墨痣、戴眼鏡等。至於並非一起工作但出入公司常遇見的人，他的策略是主動向大家打招呼。」

個案3：認知障礙 配偶當陌生人

李伯伯某天發現家中來了陌生人，受驚報警。其實「陌生人」是跟他相處逾30年的配偶！當時李伯伯的認知障礙症已進入中後期。

伊利沙伯醫院內科顧問醫生陳龍達指，相對發展性臉盲症，後天臉盲個案較不常見，但患者及其家人面對的問題和困擾更嚴重和複雜。患者多因腦中風、腦癌、認知障礙症或腦創傷等導致臉盲症，有可能是伴隨其他病患的徵狀，重點是找出對患者影響更深遠的疾病。

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