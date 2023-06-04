明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

無定向學堂：香港菜係乜東東？

【明報專訊】事緣之前寫緊有關茶餐廳嘅文獻回顧，見到唔少人都用混雜性（hybridity；混雜嘅過程叫hybridization）去定調本地飲食文化，而喺自譽中西合璧嘅香港，混雜性就更加好似係自證自明咁。但到頭來無一樣嘢唔係溝出嚟，我哋只係後設地塞番個名畀佢，不論係用國家、人種、定係地區名：譬如意大利粉好代表到意大利菜，但粉/麵呢樣嘢好多人話係中原地區嚟；亦有飲食歷史學家指出意大利粉嘅烹調方法源自阿拉伯人，不過呢兩樣嘢大交合完之後就喺意大利發揚光大——咦咁點解又唔見會講意大利粉嘅混雜性嘅？所以同教授傾嘅時候，佢就問番我：「細佬，你識唔識分hybridization同creolization呀？」過往我都當佢哋係同義詞咁用，但學術上佢哋其實係兩個過程同邏輯嚟。Ok，返去睇囉。方便起見，我姑且叫佢哋做H字頭（hybridization）同C字頭（creolization）。

作者簡介：倫敦大學亞非學院社會人類學博士生。從4年前開始研究茶餐廳，曾到茶記親身體驗做伙計，跟阿叔吹水，相信努力把茶餐廳的故事說好，便等於說出香港文化是什麼、香港人是什麼。為配合內容，本文以廣東話書寫。

H字頭（Hybridization） vs. C字頭（Creolization）

籠統咁講，H字頭係一個大包圍嘅term嚟，而C字頭係裏面嘅分支。H字頭係一個不斷發生緊嘅過程，混合唔同菜式食品，名唔變但會變咗啲混合體出嚟。成日講嘅在地化（localization）亦算係其中一種，例如粵菜喺加入「西方」材料做法上菜後變成新派粵菜；麥當勞喺香港除咗加咗「飯tastic」外，營運上亦因為畀人喺麥記流連，由fast food變成「slow food」。但C字頭就唔同啦，佢係喺一樣嘢混合嘅過程裏面，衍生出一個新嘅類別一個新嘅名，而唔再依附喺現有嘅名稱類別。

C字頭嘅例子包括新馬嘅土生華人峇峇娘惹Peranakan菜、澳門嘅土生葡人Macanese菜、美國新奧爾良州嘅Cajun同Creole菜，仲有美國辛辛那提嘅Cincinnati Chili。我個人認為非裔美國人嘅Soul Food亦可以咁樣理解。

而喺香港，以茶餐廳/冰室為例，佢哋固然係混合出嚟嘅，例如將本地華人嘅烹調營運模式、所謂嘅英式茶文化，以至南洋過嚟嘅沙嗲/沙茶溝埋一齊，並創造咗仲黐線過菠蘿pizza嘅叉燒湯意。但自七八十年代，香港人其實已經以一個新嘅名同類別嚟叫同理解佢哋，亦即係茶餐廳/茶餐廳菜式。作為C字頭嘅體現，茶餐廳菜式其實唔係由上而下，而係一個由下而上，基於普羅大眾生活體驗而慢慢出現嘅命名分類。如果將我以上嘅理解擴闊至所有喺香港土生，混合咗各地嘅煮法同材料，並且有自己名稱嘅食物嘅話，我哋其實係有所謂嘅香港菜（Hong Kong cuisine）。

出處草根 混合廉價入口食材

香港菜，喺我眼中，就係日常生活中我哋只能夠用「香港嘢食」嚟叫嘅菜式食物。而喺一啲正規場合或者書寫時，我哋就會用「香港地道美食」嚟講。大家可能都會叫腸粉粥點心做香港嘢食，但其實佢哋屬於中菜粵菜呢啲現行嘅大類，所以我就唔計嘅。我講嘅香港菜，除咗係喺香港出世同被命名外，出處都比較草根，用較平兼且從外地入口嘅食材，並且混合咗唔同嘅煮食同營運方法。情况有啲似飲食人類學家Richard Wilk所研究喺加勒比海嘅伯利茲（Belize）。佢哋同樣地係基於外地嘅食材，各地嘅影響同埋本地嘅生活同煮法，慢慢發展咗所謂嘅伯利茲菜出嚟。

我現階段發現，本地人會將香港菜用售賣嘅地方嚟分類，有以下呢8類：茶餐廳/冰室、餐室、麵包舖、小食檔、格仔餅/雞蛋仔檔、車仔麵檔、大牌檔，以及甜品舖。佢哋分別有咩食，就你知我知單眼佬都知，不贅。我思疑，正正係因為過往無一個所謂框架，所以就用咗售賣嘅地方嚟分類：「香港嘢食」固之然可以作為統稱，但一要同人講去邊度有咩嘢食，方便嘅做法就係以地方嚟代表有售嘅菜式食物。但講番轉頭，即使假設香港菜已經成形，亦唔代表佢會停止混合，而係會不斷加入新嘅元素，例如茶餐廳嘅辛辣麵，雞蛋仔愈來愈多嘅口味等。

菜式無高低之分

有人可能會話，香港菜聽落好高級，攞嚟形容雞蛋仔、咖喱魚蛋呢啲嘢？Cuisine實際上無分高低，我哋覺得乜乜菜要高級，有機會係建基於香港人理解各地菜式都係透過出街食飯，而出街食到嘅，都係中級或以上嘅：例如日本人喺屋企整嘅壽司通常都係青瓜卷咁樣，好少真係食魚生。而如果無聽過呢個名詞，覺得佢好奇怪嘅話，其實我哋冇咁叫過佢，又唔代表佢唔存在嘅。飲食研究泰斗Sidney Mintz認為cuisine最重要係基於一個共同嘅社會根基（social root），當地嘅人覺得自己係嗰樣菜式嘅專家，會去諗點樣品嘗製造同埋佢點樣嚟。所以佢認為所有國族/國家菜（national cuisine）都係上而下建構出嚟，但地區菜（regional cuisine）就符合到佢嘅要求。實際上，香港都算係一個地區，而香港菜亦都算係一種地區菜啩。

茶餐廳菜式 獨特分類模式

查實我喺第3段嘅時候，正正就係用緊平時賴以將「香港嘢食」分類嘅方法嚟表述，所以就用咗茶餐廳菜式（caacaanteng cuisine）。寫英文唔覺，但一翻做中文就發現有啲奇怪，畢竟世界上都無「餐廳」菜，主要都係以地區/人種為主。咁計落，其實香港係咪有一套獨特嘅菜式分類模式呢？另一樣有趣嘅地方係，有別於以上外地C字頭cuisine通常都係喺屋企廚房出世再透過食譜同餐廳傳揚開去，香港菜係調轉嚟行，由售賣嘅舖頭開始，近20年開始出現於食譜，近來更加有愈來愈多人喺屋企自己整嚟食𠻹。

新框架理解香港飲食

香港菜呢個地區菜，其實係希望提供一個新嘅框架去理解香港嘢食，甚至乎一個新嘅方法去研究香港飲食。到頭來，根本就冇嘢唔係混雜出嚟，繼續用呢個模式只係緣木求魚，假設咗有一樣喺石頭爆出嚟嘅嘢。反而如果我哋從社會根基呢個方向去諗，就會有更加多嘅可能性去理解香港、中國以至世界各地唔同嘅飲食。例如𠵱家愈來愈多香港人移民，佢哋喺嗰邊開餐館話賣正宗嘅香港菜。但過多三四十年，佢哋係咪仲係香港菜呢？基於完全唔同嘅社會根基，自然就會有唔同新嘅菜式：新派香港菜？乜乜叉叉菜？我係非常期待嘅。

文˙ 黎的琛

{ 圖 } 資料圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞