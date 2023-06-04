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大時代下的小個體

【明報專訊】余虹和周偉在電影《頤和園》中是大學生，電影中時空由1987緩緩前進至2001年，當中穿插六四事件、柏林圍牆倒塌、蘇聯突然瓦解、香港準備回歸，以及中國經濟正騰飛等；如果電影未完，他們還會繼續經歷北京奧運、香港反修例風波、中美交惡、三年大疫，眨眼便已屆半百人生，前半生的那段青春憶記，再進一步褪色。

都是大時代下的小個體。余周二人並沒有被真正捲入事件，但他們過得很不好。愛國愛黨的左派子弟羅海星，曾因參與黃雀行動而被判監，後來在61歲之齡因病辭世，他的家人一直疑惑何以他當年如此選擇。近年有關六四的記憶造成香港社會的撕裂，為了豐富這段集體記憶，毛升老師訪問了羅海星的弟弟羅海雷，以口述歷史的方式寫下了羅海星的人生故事。故事主人翁並非「民主鬥士」，全因他顧念友情和義氣，才招來無妄之災。

今天便是六四34周年。今天之前，先後傳出戲院取消包場約定，因有人提醒「是敏感日子」；又有貼了三十幾年平時無人理會的感謝信忽被撕下；然而弔詭地，人們每每卻因諸如此類的「敏感」提示而想起「又到六四」，一直研究社會對六四記憶變化的學者李立峯，撰文寫記得與不記得之間的灰色地帶。

今期還有A老師繼續跟進公共圖書館下架圖書的文章，一次過搜尋了全國多個省市的圖書館目錄，其中《動物農莊》和《一九八四》所在多有，也沒有一刀切取消司徒華。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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