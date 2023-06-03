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e新品：多媒體筆記App 教學溫習更輕鬆

【明報專訊】由香港人開發的iOS手寫筆記應用軟件GoodNotes，早前伙拍大眾控股旗下的本地教育出版社EPH，推出試行計劃，為採用該出版社數學教科書的中學教師，提供更便利的電子版教科書使用方法。教師可將教科書導入GoodNotes備課，並在一些數學題目上加入影片、語音或文字筆記，將這些電子筆記於課堂上分發到學生的iPad。學生除了可參考教師加添的提示，更可利用Apple Pencil在頁面寫上自己的筆記、畫上幾何圖形及運算解題，從而加深理解課堂的內容，並在回家後利用平板電腦複習，一個頁面可找齊各種筆記資料。

導入課本備課 堂上轉發筆記

有份參與今次計劃的伊利沙伯中學數學教師張小姐指，以往採用電子教學授課時，教師一般只能透過打字加入補充內容，但現在使用iPad平板電腦及GoodNotes軟件授課，則可即時在電子書頁面寫上文字或加入圖案；又可利用軟件的共同編輯功能，讓學生可以小組形式，透過平板電腦在同一頁面協力解題，無論在教學及溫習上，都為教師與學生帶來不少方便。

大眾控股大中華區電子教學副總監林進豐解釋，今次與GoodNotes合作主要是為已購買實體版教科書的中學提供電子版本，讓教師可以一鍵將教科書導入GoodNotes內使用，再將加入筆記的內容轉發給學生。學生最好都擁有自己的平板電腦，如果使用學校的公家機，則未必能夠將筆記帶回家複習。

有關教育科技及網絡配置查詢：www.apple.com/hk/education

文：吳一鳴、周群雄

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