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e新品：Sony慳位全景聲soundbar 手機當遙控

【明報專訊】香港家居狹小，想在家中呈現全景聲效果並不容易，最簡單的方法，就是使用全景聲soundbar。最近Sony推出全新的HT-S2000 3.1聲道全景聲soundbar，機身小巧，但透過多種技術，帶來不俗的環迴立體聲效果。

模擬多聲道 增強環迴音效

HT-S2000專為細小家居而設，體積只有800×124×64毫米，設有1個由3個單元並列組成的輸出，以及分別放在左右的重低音單元。透過長方形的X-balanced Speaker Unit，宣稱能比傳統圓形設計提供更大聲壓、減少失真和帶來更清晰的音質。為了填補全景聲上方的聲音來源，機體設有向上混音器，當播放支援全景聲效果的片源時，soundbar可即時分析音軌，配合新的演算法，根據聲音應該出現的位置重新分配輸出量，達到3D音效輸出。

為了提升輸出的空間感，其Vertical Surround Engine能夠透過內置的中置單元來模擬出多聲道的聲效，再配合S-Force PRO Front Surround技術能以虛擬方式重現環迴立體聲效果，令用家可從兩側感受環迴音效。

另外，透過數碼聲場處理技術，soundbar能在垂直空間定位，令聲效直達到用家雙耳。HT-S2000是首款兼容廠方Home Entertainment Connect應用程式的裝置，用家可透過這個應用程式來設定soundbar的功能，包括控制音量、聲場等。如果用家覺得重低音效果不足的話，也可額外另購無線重低音揚聲器，支援SA-SW5（$5990）及SA-SW3（$2990）。此外，亦可搭配同廠無線後置喇叭，升級環迴立體聲聲效。

售價：$3990

查詢：2833 5129

文：吳一鳴、周群雄

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