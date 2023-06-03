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旅遊

台灣金山重溫大師佳作 朱銘美術館邂逅「美女」

【明報專訊】去台北市區遊玩，很多香港人早已熟路得幾乎用不着看地圖。膩了嗎？那不妨花1個多小時車程，向新北北海岸金山區走一圈，既可造訪朱銘美術館重溫大師佳作，順道到民風淳樸的金山老街吃小食買土產，來一趟具藝術氣息的鄉郊遊。

位於金山地區的朱銘美術館面積達11公頃，分為史料室、石雕修復保存區、科學園區、太極廣場、人間廣場、藝術長廊、美術館本館等10多個不同形式的場域，是全台灣最大的戶外美術館園區，由已故雕塑家朱銘（1938-2023）親自設計，順着金山區高低起伏的地形，讓每一件作品都與自然背景融為一體，打造出獨特的景貌。

美術館宛如遠離塵囂的世外桃源，成立的起源是朱銘為了存放他從事雕塑多年來所累積的大型作品，例如為香港人所熟悉的「人間」系列和「太極」系列。他買下這片山林空地後，卻意外發現這些作品放在自然空間裏，別有一番景致，於是決定將這個空間打造成美術館，讓更多人感受到雕刻藝術之美。美術館籌備12年之久，在1999年起開放給公眾參觀。

大師晚期創作 麵包土「塑」出突破

相信不少人也曾到過朱銘美術館，今趟再度介紹，是因為館裏正舉行「人間系列——美女」新作展，集結20多件朱銘晚期的嶄新創作。與過往雕刻藝術作品相比，朱銘今次把工藝放在「塑」的領域上，藉由獨特的麵包土創作，帶來前所未有的突破，非常值得欣賞。

朱銘往昔的雕刻作品，通常以利落的刀法勾勒出心中輪廓。但這次的「美女」系列，他先以鐵絲作為骨架，再串接發泡膠，然後以一粒一粒的麵包土黏疊出肉身，同時又保留黏疊的痕迹，以突顯身體用力時肌肉起伏的豐富變化。巧妙處是鐵絲骨架可彎折，人物姿態可以調整，身體在各式伸展與扭曲的姿態下，達到極致的美感。待確定作品造型後，繼而以脫蠟鑄造的方式翻銅，並局部敷塗白彩，呈現肌里與色彩之間豐富的層次變化。

重臨朱銘美術館走一圈，桃花依舊，但創作者已遽然離世，讓人無不惋惜。趁着「人間系列——美女」新作展（展期至8月27日），好好探索朱銘一生的美學思想與創作哲學。

■朱銘美術館

地址：新北市金山區西勢湖2號

開放時間：上午10:00至下午5:00，逢周一休館

入場費：成人350新台幣，約89港元

網址：www.juming.org.tw

■台灣旅遊錦囊

證件要求：符合資格香港居民，可網上申請電子入出境許可證（bit.ly/3YTBkef

機票資料：6月份香港往返台北票價，香港快運2027港元起、國泰航空2923港元起、長榮航空2254港元起（連稅及燃油附加費）

往金山交通：台北車站乘國光客運1815（120新台幣，約31港元），於金山區公所下車，步行3分鐘即抵達金山老街

往朱銘美術館：在金山區公所轉乘免費接駁車，時間/班次可參閱網站

文：陳卓君

編輯：梁小玲

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電郵：feature@mingpao.com

[旅遊]

相關字詞﹕地瓜 金山老街 金山 新北 台北 朱銘美術館

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