五感直面網絡性暴 反思仇恨讓愛流轉

一個討論網絡性暴力的媒體藝術展覽，卻反向地強調五官的在場感。和他們聊下去後，發現如此反差，正正暴露了雲端世界的殘酷本質—— 一切虛擬，騷擾和傷害卻長久烙刻於受害人的現實之中。

在現今個人資料輕易外泄的網絡世代，性暴力危機中心「風雨蘭」一直提供私密影像的下架支援。Kim指，這次480.0性別×藝術空間，邀來趙朗天、傅至雅、曲淵澈、鮑藹倫、曾覓、陳朗丰6名媒體藝術家參展，延伸自該項服務的一些反思，「我們在網上1個讚好、1個分享或者1個評論，會不會已經懲罰了某些沒有做錯事的人呢」。

羞辱留言轉化成聲

寄居於網絡的我們，或許有意無意都是「雲端懲人」。如同趙朗天的《日記I》，蒐集了熱門討論區的兩周留言，印在一卷卷熱感紙貼在牆上，長長捲垂在角落，文字隨展期一日一日過去而模糊褪淡。話題包括當日本AV女優的港人素海霖，也有女性穿瑜伽褲外出的爭議——「比如上面有很多『臭雞』這字詞，我們可能不再留意，麻木了。但它們是否在受害人的心中淡退了呢？其實未必」，Kim說。

透過紙條堆旁的一段影像，趙朗天讓這些看似消失得淨白的字句重新擁有聲音輪廓；戴上耳機，聽着聽着，彷彿化身成那個被肆意圍攻辱罵的對象。Kim覺得這經驗特別觸動，「我平日會自動濾走這些說話，但他的作品令我發現，每一句話背後的情緒與意義，都是真實存在的東西，只不過我們沒去認知罷了」。

同理心足以勒緊某部分衝動的傷人聲音。然而，理解不是那麼容易的事。Vince憶說在展場當值時，曾有觀眾疑惑：不想私密影像流出，不拍攝不就好了嗎？「我們認為，身體自主的實踐是讓你決定拍或者不拍。」鮑藹倫和曾覓的《油麻地拍身推拿》，即淋漓呈現了如此自主權。

全息影像喻身體自主

扇葉上的全息影像，有拒被攝錄的媒介特質，配合投影開首閃爍的4隻大字「內、部、傳、閱」，恍似兩名藝術家的靜默宣言：「我」，有絕對權力去決定那些以內窺鏡探入人體內部，既親密又粗暴同時攙雜着宇宙星塵之美的鏡頭，只在這特定場合播映。作品曖昧地以紅燈區詞彙「拍身推拿」命名，且將裝置架在油麻地彌敦道的窗景旁，讓作品串連起性工作者聚於這社區的脈絡，為襯入霓虹色調的錄像增添一層地域上的自我賦權意味。

AI生成色情 折射男性凝視

私密影像外流的原因，往往牽涉龐大的商業運行機制。比如近日風行全球的人工智能生成相片，背後的數據公司產出色情圖片時，有無得到被攝者明確的授權同意？間接挪用是否就抹掉了道德後果？陳朗丰的作品Models: SEIDC (Sexual Ethics in Digital Content)收集各企業模型生成色情影像的反應，製作出一座具象化神經網絡數據的立體紫膠塔。有趣的是，原來整座作品能手動移開，暴露出由底座射上天花板的相輯投影；而雕塑中間，亦悄悄融入了一尊斷開三截的小神像「維倫多夫的維納斯」（Venus of Willendorf），其誇張捏塑的豐滿生育女體，喻指人工智能資料庫鏡像似的折射父權社會自古到今的男性凝視。

問Kim，為何不直接把種種指示寫進牆側的作品簡介？她笑指是送給觀眾的「彩蛋」。Vince拿出印有詳細說明的導賞指引，指對話是作品的重要一部分，「這個可能是整個展覽內比較抽象難懂的一件作品，藝術家都期望觀眾主動向在場工作人員發問、交流」。

以「雲端」為題，展覽似乎更着力人與人之間的實體領域。Kim說，策展一開初曾考慮置入更線上形式的藝術品，但後來想，人們當刻更需要的也許是直面彼此的溝通空間，「網絡上常有一種很無助的感覺，不知道究竟可以做到什麼。在這裏，你至少有機會講講自己的感受」。傷害能夠自虛擬世界蔓延到現實，愛，自然也能從反方向滋長、扎根。Vince希望，現實裏的大眾不要成為沉默的大多數。「懲罰之外，網民會不會可以在網上散播愛而非恨意呢？」比如主動留言支持受害人，「當然不能確保不會演變成罵戰，但這樣能使被攻擊的人知道身邊有人一起承擔，他們不是獨自一人」。坐在屏幕前，素不相識的你我，不當懲人當情人——恰是展題諧音的祈願。

雲端懲人 CYBER LOVER/HATER

日期：即日至6月17日

時間：上午11:00至晚上7:00

地點：油麻地彌敦道502至504號德富強大廈1A室

網址：480dim0.com/cyber

註：需網上預約參觀

文：吳騫桐

編輯：文顥孜

美術：謝偉豪