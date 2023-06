沙發薯：挑戰尺度的真人騷

Open House探討「開放關係」

不過呢,尺度就是愈來愈大:Channel 4 再下一城,去年首播、現正播放第二季的Open House: The Great Sex Experiment,每集基本上都有性愛片段,不少集數更有過10人的群交(orgy)片段,令不少觀眾嘩然,引來不少媒體報道。

節目探討近年愈來愈普及的「開放關係/非單配偶的關係」(non-monogamous relationship),邀請想嘗試「開放」(open up)戀愛關係的情侶,到一間郊區大屋,向伴侶關係專家諮詢請教。當然,這大屋並非一般大屋,而是住滿一樣信從開放關係的住客,而參加者目的就是要與這些住客交往,初次體驗非單配偶的關係。

以往大家較熟悉的是多邊戀(polyamory),意指同時與多個人維持戀愛關係。但是開放關係通常沒有這麼大愛,重點是性愛,最終目的是與伴侶以外的人發生性關係,並同時維繫本身的關係。所以不難理解為何這班參加節目的情侶會這麼戰戰兢兢,要靠節目來試一下,開放關係究竟是不是適合他們。

開放關係最難的地方,是要戰勝忌妒及克服缺乏安全感。看着伴侶與其他人親熱,不是人人都接受。所以專家對參加者的基本意見是要先溝通了解,同意開放關係的規條、界限,例如不能接吻,又或是不能夠與同一個人重複發生關係等。達成協議後才慢慢來,不要過急,無時無刻都要顧及伴侶感受。

這班參加者雖然對性愛都有一定程度的開放,但是各情侶各自有不同的挑戰及恐懼。例如其中一對情侶,女方本身性經驗十足,特別想試開放關係;男方則害怕因開放關係而失去伴侶,所以不甚樂觀,充滿疑慮。怎知當兩人開始與另一情侶調情後,男方即時撻着,相反女方看到他與另一女生親熱後即時被不安全感籠罩,突然改變主意。

英國首個同性戀dating真人騷

另一對情侶則是雙性戀好奇(bicurious),男女雙方都心思思想與同性親熱,藉以證實自己的性取向。當初嘗同性熱吻後,終於確認自己是雙性戀,十分開懷,徹徹底底就是「I Kissed a Girl, and I liked it」。說起同性熱吻,BBC Three的最新真人騷I Kissed a Boy的參賽者,則對自己性取向絕對沒有疑惑,事因他們全是一班loud and proud的男同志,希望透過節目來結識新伴侶。

英國首個同性戀dating真人騷I Kissed a Boy的概念很簡單,被配對的參加者初次見面,第一件事就是接吻,對話交流在吻後才發生。坦白說,節目的底蘊也不過是一般真人騷,都是參加者各自展開感情拉鋸,沒什麼特別;唯一最有趣的地方是因為所有參加者都是喜歡男性的男生,不再局限一般真人騷中參加者只對異性參加者心動,所以移情別戀就更易發生,添加娛樂程度。●

文:陳Damon(chandamon.com)