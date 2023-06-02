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沙發薯：挑戰尺度的真人騷

【明報專訊】21世紀，社會對性與性別認同都更加開放，大家都因社交網絡而大開眼界，早應該沒什麼再可以讓大家驚訝。特別是這10年內，大家已看過不少挑戰尺度的真人騷節目，英國Channel 4讓參賽者憑身體及性器來選擇伴侶的Naked Attraction在2016年播出後長做長有，不少國家更買了版權製作自己的版本。裸體在電視上已成日常，沒什麼大驚小怪。

Open House探討「開放關係」

不過呢，尺度就是愈來愈大：Channel 4 再下一城，去年首播、現正播放第二季的Open House: The Great Sex Experiment，每集基本上都有性愛片段，不少集數更有過10人的群交（orgy）片段，令不少觀眾嘩然，引來不少媒體報道。

節目探討近年愈來愈普及的「開放關係／非單配偶的關係」（non-monogamous relationship），邀請想嘗試「開放」（open up）戀愛關係的情侶，到一間郊區大屋，向伴侶關係專家諮詢請教。當然，這大屋並非一般大屋，而是住滿一樣信從開放關係的住客，而參加者目的就是要與這些住客交往，初次體驗非單配偶的關係。

以往大家較熟悉的是多邊戀（polyamory），意指同時與多個人維持戀愛關係。但是開放關係通常沒有這麼大愛，重點是性愛，最終目的是與伴侶以外的人發生性關係，並同時維繫本身的關係。所以不難理解為何這班參加節目的情侶會這麼戰戰兢兢，要靠節目來試一下，開放關係究竟是不是適合他們。

開放關係最難的地方，是要戰勝忌妒及克服缺乏安全感。看着伴侶與其他人親熱，不是人人都接受。所以專家對參加者的基本意見是要先溝通了解，同意開放關係的規條、界限，例如不能接吻，又或是不能夠與同一個人重複發生關係等。達成協議後才慢慢來，不要過急，無時無刻都要顧及伴侶感受。

這班參加者雖然對性愛都有一定程度的開放，但是各情侶各自有不同的挑戰及恐懼。例如其中一對情侶，女方本身性經驗十足，特別想試開放關係；男方則害怕因開放關係而失去伴侶，所以不甚樂觀，充滿疑慮。怎知當兩人開始與另一情侶調情後，男方即時撻着，相反女方看到他與另一女生親熱後即時被不安全感籠罩，突然改變主意。

英國首個同性戀dating真人騷

另一對情侶則是雙性戀好奇（bicurious），男女雙方都心思思想與同性親熱，藉以證實自己的性取向。當初嘗同性熱吻後，終於確認自己是雙性戀，十分開懷，徹徹底底就是「I Kissed a Girl, and I liked it」。說起同性熱吻，BBC Three的最新真人騷I Kissed a Boy的參賽者，則對自己性取向絕對沒有疑惑，事因他們全是一班loud and proud的男同志，希望透過節目來結識新伴侶。

英國首個同性戀dating真人騷I Kissed a Boy的概念很簡單，被配對的參加者初次見面，第一件事就是接吻，對話交流在吻後才發生。坦白說，節目的底蘊也不過是一般真人騷，都是參加者各自展開感情拉鋸，沒什麼特別；唯一最有趣的地方是因為所有參加者都是喜歡男性的男生，不再局限一般真人騷中參加者只對異性參加者心動，所以移情別戀就更易發生，添加娛樂程度。●

文：陳Damon（chandamon.com

相關字詞﹕同志 雙性戀 同性戀 沙發薯 真人騷

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